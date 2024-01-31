'İyi Bir Aile Değiliz'in galası yapıldı

Erkan Kolçak Köstendil

Gösterim öncesi basının sorularını yanıtlayan ekip heyecan ve mutluluklarını dile getirdi.

Haki Biçici... Müthiş bir ekip toplandı. Biz bir aile hikâyesi çektik. Aslında hepimizin birbirine ne kadar benzediğini anladım senaryoyu yazıp herkesle paylaştığım zaman. Bu yüzden filmdeki aile aslında herkesin ailesiymiş. Bütün ailelerimiz kültürlerimiz birbirine çok benziyor biz de bu benzerlik üzerinden ironik bir mizah yakalamaya çalıştık. Filmimiz iyi bir gişe komedi filmi oldu. Arzu Film ekolü benim için çok önemli. Kemal Sunal’lar, Şener Şen’ler ile büyüdük ve şu an böyle ensemble bir ekibe dönüştük. İlk yönetmenliğim, çok mutluyum.

Kaan Yıldırım... Çok heyecanlandığımız, severek okuyup kabul ettiğimiz bir proje. Hepimizin içine sinen bir senaryo okuduk ve onu hayata geçirmek için Haki ile birlikte bir yola çıktık. Haki’nin yönetmenliğinde biz de elimizden geleni yaptık. Umarız izleyenler de sever.

Erkan Kolçak Köstendil... Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Bizim için en önemli olan kısım sinema salonlarına bu sezon dönüş başladı. Ne güzel ki dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası. Çünkü sinema salonları bizim mabedimiz. Asıl işimizi gösterdiğimiz er meydanı. İnsanların sizi seyretmek için bilet alıp riske girdiği yerler. O yüzden sinemalardaki bu hareketlilik bizi çok sevindiriyor. Onun bir parçası olduğumuz için de çok mutluyuz. Umarım bizim de bir katkımız dokunur.