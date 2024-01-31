'İyi Bir Aile Değiliz'in galası yapıldı
'İyi Bir Aile Değiliz'in galası birçok ünlünün katılımıyla gerçekleştirildi. Filmin yönetmeni Haki Biçici, duygularını; "Filmdeki aile, aslında herkesin ailesiymiş. Bütün ailelerimiz kültürlerimiz birbirine çok benziyor biz de bu benzerlik üzerinden ironik bir mizah yakalamaya çalıştık" şeklinde dile getirdi
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Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever, Asiye Dinçsoy, Melisa Doğu, Tarhan Karagöz, Nergis Çorakçı, Yakup Turgut ve Vedat Erincin’i kadrosunda yer aldığı ‘İyi Bir Aile Değiliz’ adlı sinema filminin galası gerçekleştirildi.
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Gülse Birsel
Yapımı Olympos’a, yapımcılığı Mustafa Sönmez’e ait sezonun en ilginç ‘aile’ hikâyesini anlatan, ortak yapımcılığını Dilek Aydın, Sinan Eczacıbaşı ve Alihan Yalçındağ’ın üstlendiği ‘İyi Bir Aile Değiliz’, gösterime 9 Şubat’ta girecek.
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Bülent Eczacıbaşı
‘İyi Bir Aile Değiliz’in gala gecesine katılan isimler arasında Bülent Eczacıbaşı, Pınar Deniz, Gülse Birsel, İrem Sak, Gupse Özay - Barış Arduç, Salih Bademci - İmer Özgün, Can Bonomo - Öykü Karayel, Öner Erkan, Caner Cindoruk, Cansu Tosun, Nihal Yalçın, Aybüke Albere, Burç Kümbetlioğlu, Erdem Şenocak, Gökhan Yıkılkan, Melikşah Altuntaş, Engin Günaydın, Engin Öztürk, Giray Altınok-Cansu Diktaş Altınok, Erdem Yener, Onur Buldu, İlker Kızmaz, Cem Yiğit Üzümoğlu, Esra Ruşan vardı.
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Erkan Kolçak Köstendil
Gösterim öncesi basının sorularını yanıtlayan ekip heyecan ve mutluluklarını dile getirdi.
Haki Biçici... Müthiş bir ekip toplandı. Biz bir aile hikâyesi çektik. Aslında hepimizin birbirine ne kadar benzediğini anladım senaryoyu yazıp herkesle paylaştığım zaman. Bu yüzden filmdeki aile aslında herkesin ailesiymiş. Bütün ailelerimiz kültürlerimiz birbirine çok benziyor biz de bu benzerlik üzerinden ironik bir mizah yakalamaya çalıştık. Filmimiz iyi bir gişe komedi filmi oldu. Arzu Film ekolü benim için çok önemli. Kemal Sunal’lar, Şener Şen’ler ile büyüdük ve şu an böyle ensemble bir ekibe dönüştük. İlk yönetmenliğim, çok mutluyum.
Kaan Yıldırım... Çok heyecanlandığımız, severek okuyup kabul ettiğimiz bir proje. Hepimizin içine sinen bir senaryo okuduk ve onu hayata geçirmek için Haki ile birlikte bir yola çıktık. Haki’nin yönetmenliğinde biz de elimizden geleni yaptık. Umarız izleyenler de sever.
Erkan Kolçak Köstendil... Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Bizim için en önemli olan kısım sinema salonlarına bu sezon dönüş başladı. Ne güzel ki dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası. Çünkü sinema salonları bizim mabedimiz. Asıl işimizi gösterdiğimiz er meydanı. İnsanların sizi seyretmek için bilet alıp riske girdiği yerler. O yüzden sinemalardaki bu hareketlilik bizi çok sevindiriyor. Onun bir parçası olduğumuz için de çok mutluyuz. Umarım bizim de bir katkımız dokunur.
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Sarp Apak
Sarp Apak... Yönetmenimiz Haki çok eski arkadaşım. Haki hayallerini gerçekleştirirken yanında bulunduğum için bu süreçte çok mutluyum. Erkan’ın dediğine katılıyorum sinema bizim için en kıymetli yerlerden birisi. O yüzden sinemanın içinde olmak benim için ayrıca bir gurur. 9 Şubat’ta sinemalardayız.
Derya Karadaş... Haki’ye bu şahane hikâyeyi yazıp hepimizi bir araya getirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Yıllardır hayranı olduğum oyuncu arkadaşlarımla bu projede buluştuğum için çok mutluyum. Filmi hep beraber şimdi izleyeceğiz. Bu kadroyu ve hikâyeyi çok seviyoruz, umarım herkes de sevecek.
Şinasi Yurtsever... İyi bir ekip bir araya geldiğimiz için ortaya güzel bir iş çıktı. Hem eğlenceli hem toplumsal ve sosyolojik çözümlemeleri olan bir film oldu. Bu çözümlemeler üzerinden eğlenebileceğimiz bir film.
Nergis Çorakçı... Oyuncu ekibimiz daha önce birbirini tanıyordu fakat ben daha önce hiçbiriyle çalışmamıştım. Gerçekten çağdaş bir yeni masalcı geliyor diyebilirim. Senaryoyu ilk okuduğumda çok heyecanlandım. Mutluyum, keyifliyim, bu film herkesin hikâyesi. Ekibime beni kucakladıkları için çok teşekkür ediyorum.
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Derya Karadaş
'İyi Bir Aile Değiliz'in hikâyesi şöyle; Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır. İlaçlarını içse aslında iyi çocuk olan kuzen Hızır (Erkan Kolçak Köstendil), rahatsız edici şekilde yardım sever diğer kuzen Sinan (Sarp Apak), ailenin ayaklı gazetesi Çiçek (Derya Karadaş), işbirlikçi kapıcı (Şinasi Yurtsever) ve tüm diğer garip aile üyeleri, 24 saat süren bu hengamede Murat'ı giderek çileden çıkartırlar.
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