Kendisinin bu tarz kıskançlıkları olmadığını ifade eden ünlü tasarımcı, şunları söylemişti:

Naomi Campbell ve birçok dünyaca ünlü top modelle podyuma çıktım ancak hiç kimseyi kıskanmadım. Ben çok çalıştım, bu günlere gelene kadar büyük tecrübelerim oldu.