"HEPİMİZİN İŞLERİ KÖTÜ GİDİYOR"

Snob Magazin'in haberine göre; Sert, eski eşinin "İşlerim yolunda gitmiyor" şeklindeki savunmasıyla ilgili, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız. Ben az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin yani. Ben çocuğum için çalışıyorum ömrümü veriyorum herkes de böyle yapmalı bence. Baba olarak değerlendirsinler bu konuyu, eşine vermiyorsun zaten nafakayı çocuk için veriyorsun." ifadelerini kullandı.