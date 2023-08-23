IV. Müzik Terapi Kampı Pelitköy'de başlıyor

REKLAM advertisement1

IV. Müzik Terapi Kampı, bu sene 25, 26, 27 Ağustos tarihlerinde Ayvalık yakınlarında yer alan Pelitköy'de düzenlenecek.

Kamp, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi) Daire Başkanlığı tarafından önceki yıllarda açılan, Müzik Terapi Eğitim Programı mezunu olup Sertifikalı Müzik Terapi Uygulayıcısı olmaya hak kazananların katılımı ile gerçekleştirilecek.

Kampın koordinatörlüğünü, sertifikalı müzik terapi uygulayıcısı olan Dr. Ayla Aksoy Güneri ve Ph. Dr. Cem Güneri yürütecek.

Kampta Prof. Dr. Bora Büken, Dr. Zuleyha Abdullayeva, Dr. Metin Özkan, Dr. Dt. İlkay Duman, Ph. Dr. Cem Güneri, Dr. Ayla Aksoy Güneri ve diğer akademisyenler alanla ilgili çeşitli konularda sunumlar yapacak.