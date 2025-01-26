İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte zamlı İUP maaşı ödeme tarihi
Yeni yıla girilmesiyle birlikte, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yapılan ödemelere ilişkin detaylar yeniden gündeme geldi. Yeni yıl zamlarının maaşlara yansımasıyla birlikte, hak sahipleri ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. İŞKUR'un belirlediği ödeme takvimi doğrultusunda gerçekleşen İUP maaşları, bu yıl artışlı olarak hesaplara aktarılacak. Hak sahipleri, zamlı maaş tutarlarının netleşmesini beklerken, ödeme tarihlerine dair açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İUP maaşları yattı mı? İşte zam oranları ve ödemelere ilişkin ayrıntılar...
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İŞKUR tarafından düzenlenen İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının artışı ve ödeme tarihleri merak konusu oldu. 2025 yılı itibarıyla zamlı olarak yatırılacak olan İUP ödemeleri, gündemdeki yerini koruyor. Hak sahipleri, Ocak ayı maaşlarının hesaplara geçip geçmediğini ve yeni zam oranlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İŞKUR'un resmi takvimine göre yapılacak ödemelere ilişkin açıklamalar yakından izlenirken, maaşların hesaplara aktarılacağı tarihler netlik kazanmaya başladı. İşte İUP ödemelerine dair tüm merak edilenler...
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ZAMLI İUP MAAŞI NE KADAR OLDU?
İUP maaşları, çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ocak ayında zamlı olarak hesaplara yatırılacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla İUP maaşı günlük çalışılan gün sayısına göre belirleniyor ve 1.083 TL olarak güncellendi.
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İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
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İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ
• Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.
• Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.
• İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.