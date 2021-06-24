İÜ AUZEF final sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme (final) sınav sonuçlarını açıkladı.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

10-19 Haziran tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login adresi üzerinden açıklandı.

AUZEF FİNAL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Bitirme (Final) Sınavlarında sizlere her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecektir. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavınızı tamamlamanız gerekecektir. Sınavın başarı notuna katkısı %75 olarak hesaplanacaktır.