İTÜ Çekirdek'te yatırımlar 5'e katlandı

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İTÜ Çekirdek, 2021’de kendi bünyesindeki 50 girişimin toplamda 2.5 milyar TL değerlemeyle 478 milyon TL yatırım aldığını açıkladı.

2020’de İTÜ Çekirdek girişimlerine yapılan yatırım tutarının 107 milyon TL olduğu hatırlatılırken, böylece bu yıl yapılan yatırımların geçen yılın yaklaşık 5 katına yaklaştığı kaydedildi.

Yatırımlarla ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Dünyada ilk 5’te yer alan Kuluçka Merkezimiz İTÜ Çekirdek girişimlerine ne mutlu ki bu yıl da yatırımcıların ilgisi çok büyüktü. 2022 yılında global faaliyetlerimizi, iş birliklerimizi artırarak İTÜ Seed’i hayata geçireceğiz. Bu program ile ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub/odak noktası olması için çalışacağız, yerli yabancı tüm start-upları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz" dedi.

2021'de yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimleri ve değerleme tutarları ise şu şekilde açıklanıyor;

Verilen bilgiye göre, İTÜ Çekirdek’te başlangıç aşamasındaki girişimlerden, faturasını kesen, müşterileri olan girişimlere kadar birçok farklı aşamadaki girişimciye destek olunuyor.

İTÜ Çekirdek’in birinci eğitim dönemine başvuru için son tarih ise 3 Ocak 2022

olarak açıklanıyor.