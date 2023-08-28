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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO Başkanı Avdagiç'in annesi vefat etti - İş-Yaşam Haberleri

        İTO Başkanı Avdagiç'in annesi vefat etti

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in 93 yaşındaki annesi Suada Avdagiç vefat etti. Suada Avdagiç'in cenazesi, yarın (29 Ağustos Salı günü) Pendik'te ikindi namazının ardından 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:26 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:26
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        İTO Başkanı Avdagiç'in annesi vefat etti
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        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in 93 yaşındaki annesi Suada Avdagiç, bu sabaha karşı vefat etti.

        İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 1930 yılında Hersek doğan Suada Avdagiç, gençliğinde Aliya İzetbegoviç’in liderliğinde kurulan ‘Mladi Muslimani’nin (Müslüman Gençler Kulübü) katılmış, bu sebeple 18 ay hapis yatmıştı. Lise eğitimi sonrası tıp fakültesine kaydolan Suada Avdagiç, Tito rejiminin baskısıyla fakülte değiştirip hukuk okumuştu.

        Bosnalı lider Aliya İzetbegoviç’in kurduğu Mladi Müslimani’nin kendisi gibi üyesi olan Eşref Avdagiç ile 1955’te evlenen Suada Avdagiç ve ailesi, komünist yönetimin baskılarından dolayı Yugoslavya’yı terk ederek önce Almanya’ya ardından Türkiye’ye gelmişlerdi. Suada ve Eşref Avdagiç çiftinin bu evlilikten

        Şekib ve Halid adında iki erkek ve Fatma adında da bir kız çocuğu doğmuştu.

        Şekib Avdagiç’in babası, Suada Avdagiç’in eşi Eşref Avdagiç da 1984 yılında vefat etmişti. Suada Avdagiç’in cenazesi, yarın (29 Ağustos Salı günü) Pendik'te ikindi namazının ardından 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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