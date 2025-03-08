ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası’nın basın toplantısı gerçekleşti

30-45 yaş arasında 4 farklı yaş kategorisinde 30 ülkeden 126 takım ve 850’nin üzerinde oyuncunun katılacağı organizasyonun basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, ITF Yönetim Kurulu Üyesi David Rawlinson ve Club Alibey Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay katıldı.

TTF olarak ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyduklarını ifade eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil Antalya’nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli tenis destinasyonlarından biri haline geldiğini ifade etti. 2 hafta sürecek organizasyon hakkında bilgi veren Müderrisgil, “Bu prestijli organizasyonda 30-45 yaş aralığında, 4 farklı yaş kategorisinden takımlar, 9-14 Mart 2025 tarihinde mücadele edecek. Organizasyonun ikinci haftasında 15-22 Mart tarihleri arasında ise bireysel mücadeleler ile devam edecek. 30 ülkeden 126 takım ve 850’nin üzerinde oyuncu Antalya’nın bu güzel atmosferinde mücadele etme şansı bulacak. Muhteşem doğası, yıl boyu güneşli havası ve modern tenis altyapısıyla Antalya her yaştan tenisçinin tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Bugün 16.30’da gerçekleşecek açılış seremonisinde 30 ülkenin milli takımları bir araya gelecek. Bu uluslara da organizasyonda Türkiye’yi 4 farklı yaş grubundan 32 sporcumuz temsil edecek. İki hafta sürecek bu tenis şöleninde karşılaşmalar yarın itibarıyla başlıyor” dedi.

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TTF’nin en önemli fonksiyonlarından birinin tenis sporunun her yaş ve seviyede yaygınlaştırılması olduğunu söyleyen Müderrisgil, “Tenis dünyasında önemli bir yer tutan bu özel turnuva bir yandan ülkemizin tenis alanındaki uluslararası başarılarını pekiştirecek, diğer yandan da tenis turizminin gelişmesine de önemli bir katkı sağlayacak. Tenisin küresel anlamda gelişimi ve Türkiye’de tenisin yaygınlaştırılması adına ITF ile iş birliği yapmaktan son derece mutluyuz. Dileriz ki, Manavgat’ın eşsiz doğasında, Club Alibey’in modern tesislerinde gerçekleşecek bu şampiyona, hem tenisçiler hem de seyirciler için unutulmaz anılarla dolu bir etkinlik olsun.

Şampiyonaya ev sahipliği yapmamıza olanak sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, iş birlikleri için Uluslararası Tenis Federasyonu ITF'e, Club Alibey Manavgat’a ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes için Tenis vizyonumuz çerçevesinde bu şampiyonaya katılan her tenisçinin ve tenis izleyicisinin keyif almasını diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ITF Yönetim Kurulu Üyesi David Rawlinson konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “ITF adına, 30, 35, 40 ve 45 yaş gruplarında düzenlenecek olan 2025 ITF Dünya Tenis Masterlar Turu Takım ve Bireysel Şampiyonası için Türkiye Club Alibey’de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. ITF olarak, Türkiye Tenis Federasyonu ve Club Alibey ileuzun yıllardır devam eden harika bir ilişkimiz var ve bu çerçevede çok sayıda ITF etkinliği düzenliyoruz. ITF Masters Dünya Şampiyonası olarak, Club Alibey’de çok güzel anılarımız var ve 2025'te de bir başka harika etkinlikte birarada olmak için sabırsızlanıyoruz. REKLAM Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'e teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Türkiye'de düzenlenen çeşitli ITF Masters turnuvalarına ev sahipliği yaptığınız ve dünyanın dört bir yanındaki insanları tenis oynamaya teşvik eden Dünya Şampiyonasını Türkiye'de düzenlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu etkinliklere verdikleri inanılmaz destek ve mükemmel misafirperverlikleri için de Sayın Kerem Kutbay’a ve Club Alibey Yönetim Kuruluna içtenlikle teşekkür ediyorum. Club Alibey, Dünya Tenisinde özellikle de Masters oyuncuları arasında oldukça tanınmış bir tenis mekânı olduğundan, bugün burada olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu hafta, 30 ülkeden 126 takımın katılım gösterdiği mükemmel bir Dünya Takım Şampiyonası izleyeceğiz. Club Alibey tesislerinde, hem kortta hem de kort dışında mükemmel iki hafta geçirmeyi ve dünyanın en iyi oyuncularının kendi yaş kategorilerindeki şampiyonluk mücadelesini izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Etkinliğe verdiğiniz destek için teşekkür eder, ziyaretinizin keyifli geçmesini dilerim.”

Ali Bey Hotels & Resort olarak bu turnuvaya 14. kez ev sahipliği yapıyor olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Club Alibey Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay, “Bugün burada, tenis sporunun ruhunu ve değerlerini kutlamak, aynı zamanda her yaştan sporcunun bu harika sporu nasıl tutkuyla sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne sermek için toplandık. Bu yıl, 30, 35, 40 ve 45 yaş kategorilerinde düzenlenen bu prestijli turnuva, tenis camiasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Her yaştan oyuncu, bu turnuvada hem bireysel başarıları hem de takım arkadaşlarıyla birlikte zafer için mücadele edecek. Bu, yalnızca bir yarışma değil, sporun dostluk, dayanışma ve azim gibi evrensel değerlerini kutladığımız bir etkinliktir. Turnuva, her bir oyuncunun yıllar boyunca kazandığı deneyim, bilgi ve stratejiyi sahada en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyacaktır. Tenisin en önemli özelliği, fiziksel gücün yanı sıra strateji, psikolojik dayanıklılık ve takım ruhu gerektiren bir spor olmasıdır. Katılımcılarımıza başarılar diliyor, herkesin en iyi performansını sergileyerek bu organizasyonu unutulmaz kılacağına inanıyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen organizasyon ekibimize ve tabi ki her bir katılımcıya teşekkürlerimizi sunuyorum. Tenisin gücü, birleştirici ve ilham verici etkisiyle dünyadaki her bireyi daha sağlıklı, mutlu ve güçlü kılacaktır. Hepinize başarılar diliyor, izlemekten büyük keyif alacağımız bir turnuva süreci geçirmemizi temenni ediyorum” diye konuştu. ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası 8 Mart 2025 Cumartesi saat 16.30’da gerçekleşecek açılış seremonisiyle resmi olarak başlayacak.