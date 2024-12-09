İtalyanlar peşinde: Derbide izlediler
İtalya ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor. Çizme kulübü, Beşiktaş derbisinde yıldız oyuncuyu izledi.
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Jose Mourinho yönetiminde zirve için yarışı sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.
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Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçireceği tahmin edilen sarı-lacivertli ekipte Sebastian Szymanski için teklif kapıda.
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Foot Mercato'da yer alan habere göre; İtalya Serie A ekibi Fiorentina, 15. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde Polonyalı futbolcuyu izlemek için Tüpraş Stadyumu'na gözlemci gönderdi.
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Yıldız futbolcunun yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Fiorentinalı yöneticiler, Beşiktaş maçında alınan raporlara göre Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
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Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 2 gol ve 4 asist yapan Szymanski, Jose Mourinho'nun da en çok tercih ettiği isimlerden birisi oldu.