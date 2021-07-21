İtalyan basını Galatasaray'ın transferini duyurdu. Sağ bek takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı kulüp Udinese'nin Danimarkalı oyuncusu Larsen ile anlaştı.

Sky Sports Italia'nın haberine göre tecrübeli oyuncu yakında Udinese'ye veda edecek. Galatasaray, Larsen için İtalyan temsilcisine 5 milyon Euro ödeyecek.