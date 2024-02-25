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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale İtalyan yönetmen Renato Bonajuto: Türkler ile hiç sorun yaşamıyoruz

        İtalyan yönetmen Renato Bonajuto: Türkler ile hiç sorun yaşamıyoruz

        'II. Mehmet Operası', Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu'ndaki prömiyerle sahnelenmeye başladı. Eserin yönetmeni İtalyan Renato Bonajuto ile koro şefi İtalyan Paolo Villa, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu

        Giriş: 25.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 25.02.2024 - 11:54
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        • 1

          İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği 'II. Mehmet Operası', Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda yaptığı prömiyerle sanatseverlerin hayranlığını kazandı.

        • 2

          Romantik dönem opera literatürünün en önemli bestecilerinden Gioachino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alınan, Türklerle ilgili operalar içindeki en önemlilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

        • 3

          Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen eser, zengin orkestrasyonuyla dikkat çekiyor. Özenle planlanmış ama bir o kadar da karmaşık dramatik yapısında; siyasi entrika, komplo ve trajedi gibi melodram ögeleri taşıyor. Eserde, iki düşman arasındaki kahramanca çatışma öyküsü, imkansız bir aşkın dramına dönüşüyor…

        • 4

          3 Aralık 1820'de Napoli’deki Teatro di San Carlo’da dünya prömiyeri yapılmış olan bu iki perdelik 'II. Mehmet Operası', Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı olan ve İstanbul’un fatihi olan Fatih Sultan Mehmet’in Venedik Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Eğriboz Adası'nın 1470'te kuşatması sırasında âşık olduğu Anna’nın hikâyesini konu alıyor.

        • 5

          Gerçek kimliğini bilmeden Fatih Sultan Mehmet’e âşık olan Venedikli Anna, babasına ve ülkesine olan sadakati ile Türk Sultanı Mehmet’e olan aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

        • 6

          Prömiyer gecesi eserin orkestra şefliğini, dünyanın en prestijli opera evlerinin orkestra şefliğini üstlenmiş olan; barok ve belcanto müziğinin dehalarının müziklerini ustalıkla yöneten dünyaca ünlü İtalyan orkestra şefi Alessandro de Marchi üstlendi.

        • 7

          Eserin görkemli rejisi ise İtalya'nın zengin repertuvarına sahip dünyaca ünlü rejisörü Renato Bonajuto tarafından yapıldı. Eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Ahmet Defne imzalı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nu Paolo Villa yönetiyor. Eserdeki koreografi ise Nil Berkan İmzalı.

        • 8

          'II. Mehmet' rolünde; Burak Bilgili, 'Anna' rolünde; Gülbin Günay; 'Calbo' rolünde; Esen Demirci, 'Paolo Erisso' rolünde; Mert Süngü, 'Condulmiero' rolünde; Berk Dalkılıç; ve 'Selim' rolünde Anıl Önder sahnedeydi.

        • 9

          Sanatseverlerin yoğun beğenisini kazanan ve ayakta alkışlanan eser; 28 Şubat, 2 /6 Mart, 2 / 4 Mayıs 2024'te Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda seyircilerlebuluşmaya devam edecek.

        • 10

          'II. Mehmet Opresı'nın yönetmeni Renato Bonajuto ile koro şefi Paolo Villa, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a açıklamalarda bulundı.

          Renato Bonajuto:
          • Benim için büyük bir onur. Bu kadar uzun süreden sonra sahnelenecek olması daha da heyecanlı bir durum. Çok görkemli bir eser, seyircilerin salondan pozitif bir enerjiyle ayrılmalarını umuyorum.

          • Türkiye’de opera sanatına yoğun bir ilgi var. Daha da artması için daha yoğun bir program uygulanmalı, daha çok eser sahnelenmeli. Seyircilere; eserlerle ilgili daha çok bilgi verilmeli, daha çok duyuru yapılmalı.

          • Türkiye’de olmaktan, burada çalışmaktan çok mutluyum. Türklerle çalışmak çok güzel. İşbirliğimiz çok iyi, hiç sorun yaşamıyoruz.

          Paolo Villa:
          • Bana göre Türkiye’de yeterince opera sanatçısı yetişiyor. Sorun, mezuniyetten sonra iş bulabilmeleri. Bu sorun, tüm dünyada yaşanıyor. Okuldan mezun olan opera sanatçıları için iş bulmak o kadar kolay olmuyor.

          • 20 yıldır Türkiye’deyim. Renato Bonajuto'ya tamamen katılıyorum. Türkiye’de olmaktan, burada çalışmaktan çok mutluyum. ‘II. Mehmet Operası’nın sahnelenmesi adına çok mutlu ve heyecanlıyım. Atatürk Kültür Merkezi gibi bir sanat merkezi Avrupa’da bile yok. Umarım böyle devam eder. Çünkü çok önemli eserleri sahneleyebiliyoruz. Umarım bütün Türkiye’de böyle merkezlerin sayısı artar.

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