İtalyan yönetmen Renato Bonajuto: Türkler ile hiç sorun yaşamıyoruz

'II. Mehmet Opresı'nın yönetmeni Renato Bonajuto ile koro şefi Paolo Villa, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a açıklamalarda bulundı.

Renato Bonajuto:

• Benim için büyük bir onur. Bu kadar uzun süreden sonra sahnelenecek olması daha da heyecanlı bir durum. Çok görkemli bir eser, seyircilerin salondan pozitif bir enerjiyle ayrılmalarını umuyorum.

• Türkiye’de opera sanatına yoğun bir ilgi var. Daha da artması için daha yoğun bir program uygulanmalı, daha çok eser sahnelenmeli. Seyircilere; eserlerle ilgili daha çok bilgi verilmeli, daha çok duyuru yapılmalı.

• Türkiye’de olmaktan, burada çalışmaktan çok mutluyum. Türklerle çalışmak çok güzel. İşbirliğimiz çok iyi, hiç sorun yaşamıyoruz.



Paolo Villa:

• Bana göre Türkiye’de yeterince opera sanatçısı yetişiyor. Sorun, mezuniyetten sonra iş bulabilmeleri. Bu sorun, tüm dünyada yaşanıyor. Okuldan mezun olan opera sanatçıları için iş bulmak o kadar kolay olmuyor.

• 20 yıldır Türkiye’deyim. Renato Bonajuto'ya tamamen katılıyorum. Türkiye’de olmaktan, burada çalışmaktan çok mutluyum. ‘II. Mehmet Operası’nın sahnelenmesi adına çok mutlu ve heyecanlıyım. Atatürk Kültür Merkezi gibi bir sanat merkezi Avrupa’da bile yok. Umarım böyle devam eder. Çünkü çok önemli eserleri sahneleyebiliyoruz. Umarım bütün Türkiye’de böyle merkezlerin sayısı artar.