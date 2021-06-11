"Türkiye genç yetenekleri ve tecrübeli oyuncularıyla birlikte çok iyi bir takım. Mevcut oyuncularla Türkiye'nin kolayca ikinci tura çıkacağını düşünüyorum. Ancak rakiplerin ve oyuncuların maç anındaki formu bu noktada önemli."
"Türkiye'nin grupta İsviçre ile ikincilik için savaşacağını düşünüyorum. Bence Türkiye, onlara göre bir adım önde. Elbette İtalya'ya karşı oynayacakları ilk maç Türkiye'nin gerçekten neler yapabileceğini gösterecek."
"İtalya-Türkiye maçı çok zor bir maç olacak. Hızlı bir oyun beklemiyorum. Topa hakim olan taraf İtalya olacaktır. Türkiye ise kontratak kalitesini kullanarak tehlikeler yaratacaktır."
"Türkiye'nin en tehlikeli isimleri Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve tabii ki de Hakan Çalhanoğlu."
"Türkiye, çok iyi bir kadroya sahip. Turnuvada en iyilerden biri olduğunu söyleyebilirim. Hem deneyimli oyuncular hem de genç ve çok yetenekli isimler var. En büyük yetenekler ise Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı."
"Gruptan İtalya ve Türkiye'nin çıkacağını düşünüyorum. İsviçre ve özellikle de Galler, bu takımlarla aynı seviyede değil."
"İtalya-Türkiye maçı grubumuzun en ilginç maçı olacak. 3-4 gollü bir maç bekliyorum. Çünkü her iki takımda etkili forvetlere sahip ve hücumu düşünen bir oyun oynuyor."
"Berardi ve Immobile çok formda. Klasik bir 9 numara gibi çok iyiler. Ancak İtalya'nın en önemli oyuncusu forvet değil, Jorginho. Tam anlamıyla takımın beyni konumunda."
"Türkiye çok yetenekli oyunculara sahip kaliteli bir takım. Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder öne çıkan isimler... Bunların yanında Burak Yılmaz gibi tecrübeli oyuncusu da var. Avrupa kupalarında tecrübeleri çok."
"İtalya için hiç kolay bir maç olmayacak. Türkiye savaşçı bir takım... İtalya potansiyeli yüksek bir takım. Grupta da favori ancak Türkiye ile oynarken çok dikkatli olmak zorundalar."
"Bence Türkiye gruptan çıkacak. Ancak çeyrek finale kalma şanslarını düşük görüyorum. İyi bir takım. Tek bir yıldız yok, birçok kaliteli oyuncu var."
"Türkiye gelişen bir milli takım. Bunu da elemelerde gösterdiği mükemmel performansla kanıtladı. Türkiye'nin savunmasının çok sağlam olduğunu göz önünde bulundurursak İtalya ile oynanacak maçta çok karmaşık bir oyun bekliyorum."
"Hücum oyuncularından burada forma giyen Cengiz Ünder'i ve Hakan Çalhanoğlu'nu çok iyi tanıyoruz. Ayrıca ben Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ı da uzun süredir beğenerek takip ediyorum."
"Türkiye grupta liderliği hedefleyebilir. Tabii bunun için ilk maç çok önemli. En azından ikinci sırayı kesinlikle alacaklarını düşünüyorum."
"Türk Milli Takımı çok ilginç, teknik açıdan iyi oyunculardan oluşan genç bir takım. Örneğin Hakan Çalhanoğlu'nu çok iyi tanıyoruz. 4 yıldır İtalya'da forma giyen Milan'ın 10 numarası Türkiye'nin ekstra silahı olabilir."
"Mancini, Türk oyuncuların yeteneklerinden çok korkuyor. Ayrıca Türkiye'de Avrupa vitrinine çıkmak isteyen çok sayıda oyuncu var. Çok zor bir grup ama hem İtalya hem de Türkiye'nin gruptan çıkacağına inanıyorum. Cuma günkü büyük düello, iki takımın kaderi açısından belirleyici olacak."
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