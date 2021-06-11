Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerFutbolMilli Takım

İtalyan gazeteciler, Türkiye'yi ve A Grubu'nu HTSPOR için yorumladı

A Milli Takım, bugün EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile tarihi bir maça çıkacak. Tüm Türkiye dev karşılaşma öncesi nefesini tutup zaferi beklemeye koyulurken İtalyan gazeteciler; Alberto Santi, Giacomo Iacobellis, Pietro Mazzara, Alessandro Cavasinni ve Antonio Vitiello, millilerimizi ve A Grubu'nu HTSPOR için yorumladı

11.06.2021 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
İtalyan gazeteciler, Türkiye'yi ve A Grubu'nu HTSPOR için yorumladı

Alberto Santi (Spor yorumcusu)

"TÜRKİYE'NİN KOLAYCA 2. TURA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Türkiye genç yetenekleri ve tecrübeli oyuncularıyla birlikte çok iyi bir takım. Mevcut oyuncularla Türkiye'nin kolayca ikinci tura çıkacağını düşünüyorum. Ancak rakiplerin ve oyuncuların maç anındaki formu bu noktada önemli."

"TÜRKİYE İKİNCİLİK İÇİN BİR ADIM ÖNDE"

"Türkiye'nin grupta İsviçre ile ikincilik için savaşacağını düşünüyorum. Bence Türkiye, onlara göre bir adım önde. Elbette İtalya'ya karşı oynayacakları ilk maç Türkiye'nin gerçekten neler yapabileceğini gösterecek."

"İTALYA-TÜRKİYE MAÇI ÇOK ZOR OLACAK"

"İtalya-Türkiye maçı çok zor bir maç olacak. Hızlı bir oyun beklemiyorum. Topa hakim olan taraf İtalya olacaktır. Türkiye ise kontratak kalitesini kullanarak tehlikeler yaratacaktır."

"EN TEHLİKELİ İSİMLER BURAK VE HAKAN ÇALHANOĞLU"

"Türkiye'nin en tehlikeli isimleri Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve tabii ki de Hakan Çalhanoğlu."

Giacomo Iacobellis - TuttoMercatoWeb (TMW)

"TÜRKİYE EN İYİ KADROLARDAN BİRİNE SAHİP"

"Türkiye, çok iyi bir kadroya sahip. Turnuvada en iyilerden biri olduğunu söyleyebilirim. Hem deneyimli oyuncular hem de genç ve çok yetenekli isimler var. En büyük yetenekler ise Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı."

"GRUPTAN İTALYA VE TÜRKİYE ÇIKAR"

"Gruptan İtalya ve Türkiye'nin çıkacağını düşünüyorum. İsviçre ve özellikle de Galler, bu takımlarla aynı seviyede değil."

"İTALYA-TÜRKİYE MAÇINDA BOL GOL BEKLİYORUM"

"İtalya-Türkiye maçı grubumuzun en ilginç maçı olacak. 3-4 gollü bir maç bekliyorum. Çünkü her iki takımda etkili forvetlere sahip ve hücumu düşünen bir oyun oynuyor."

"TAKIMIN BEYNİ JORGINHO"

"Berardi ve Immobile çok formda. Klasik bir 9 numara gibi çok iyiler. Ancak İtalya'nın en önemli oyuncusu forvet değil, Jorginho. Tam anlamıyla takımın beyni konumunda."

Pietro Mazzara - (Tuttosport)

"TÜRKİYE ÇOK KALİTELİ"

"Türkiye çok yetenekli oyunculara sahip kaliteli bir takım. Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder öne çıkan isimler... Bunların yanında Burak Yılmaz gibi tecrübeli oyuncusu da var. Avrupa kupalarında tecrübeleri çok."

"İTALYA İÇİN KOLAY MAÇ OLMAYACAK"

"İtalya için hiç kolay bir maç olmayacak. Türkiye savaşçı bir takım... İtalya potansiyeli yüksek bir takım. Grupta da favori ancak Türkiye ile oynarken çok dikkatli olmak zorundalar."

"TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKAR AMA..."

"Bence Türkiye gruptan çıkacak. Ancak çeyrek finale kalma şanslarını düşük görüyorum. İyi bir takım. Tek bir yıldız yok, birçok kaliteli oyuncu var."

Alessandro Cavasinni - (Inter News)

"TÜRKİYE GELİŞEN BİR MİLLİ TAKIM"

"Türkiye gelişen bir milli takım. Bunu da elemelerde gösterdiği mükemmel performansla kanıtladı. Türkiye'nin savunmasının çok sağlam olduğunu göz önünde bulundurursak İtalya ile oynanacak maçta çok karmaşık bir oyun bekliyorum."

"CENGİZ VE HAKAN'I İYİ TANIYORUZ"

"Hücum oyuncularından burada forma giyen Cengiz Ünder'i ve Hakan Çalhanoğlu'nu çok iyi tanıyoruz. Ayrıca ben Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ı da uzun süredir beğenerek takip ediyorum."

"TÜRKİYE GRUPTA LİDERLİĞİ HEDEFLEYEBİLİR"

"Türkiye grupta liderliği hedefleyebilir. Tabii bunun için ilk maç çok önemli. En azından ikinci sırayı kesinlikle alacaklarını düşünüyorum."

Antonio Vitiello - (Milan News)

"HAKAN EKSTRA SİLAH OLABİLİR"

"Türk Milli Takımı çok ilginç, teknik açıdan iyi oyunculardan oluşan genç bir takım. Örneğin Hakan Çalhanoğlu'nu çok iyi tanıyoruz. 4 yıldır İtalya'da forma giyen Milan'ın 10 numarası Türkiye'nin ekstra silahı olabilir."

"MANCINI, TÜRK OYUNCULARDAN KORKUYOR"

"Mancini, Türk oyuncuların yeteneklerinden çok korkuyor. Ayrıca Türkiye'de Avrupa vitrinine çıkmak isteyen çok sayıda oyuncu var. Çok zor bir grup ama hem İtalya hem de Türkiye'nin gruptan çıkacağına inanıyorum. Cuma günkü büyük düello, iki takımın kaderi açısından belirleyici olacak."

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Direklerin üzerinde duruyor... İşte Karadeniz'nin mühendislik harikası
Direklerin üzerinde duruyor... İşte Karadeniz'nin mühendislik harikası
Sahibinden satılık tarihi hamam! İşte fiyatı
Sahibinden satılık tarihi hamam! İşte fiyatı
Deniz salyasının bu özelliğini ilk kez duyacaksınız
Deniz salyasının bu özelliğini ilk kez duyacaksınız
Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...
Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...
Millilerin ilk maç fobisi
Millilerin ilk maç fobisi
Burak'tan rekor, 8 isimden bir ilk
Burak'tan rekor, 8 isimden bir ilk
A Milli Takım Bakü yolcusu
A Milli Takım Bakü yolcusu
Süper Lig kulüplerinden Milli Takıma destek
Süper Lig kulüplerinden Milli Takıma destek