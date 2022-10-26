İtalyan efsanesi Fatih Terim hakkında konuştu

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İtalyan futbolunun efsaneleri arasında yer alan Enrico Chiesa, Golden Foot'a konuştu. Chiesa, Fatih Terim hakkında önemli açıklamarda bulundu. Terim ile ilgili, ''Vizyoner, empati yapabilen ve karizmatik bir teknik direktör. Onunla ilgili hatıralarım silinemez'' dedi.

Röportajda Terim'in sırrı ne sorusuna ise Chiesa, ''Terim bir vizyonerdi ve hala öyle. Türkiye'den İtalya'ya geldiğinde hemen takımla iyi bir ilişki kurdu ve Fiorentina'ya farklı bir hava getirdi. Önemli bir karakter. Onu en son 2016'da Fiorentina-Cagliari maçında gördüm. Onu her zaman hatırlayacağım çünkü onunla birlikte gerçekten iyi futbol oynadık'' dedi.

Fatih Terim'in İtalya'da neden başarı zafer kazanamadı sorusuna ise Chiesa, '' Bizden sonra Milan'a gitti ama büyük takımlar her zaman karmaşık yerlerdir. Daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Özellikle yönetim onun felsefesini ve zihniyetini anlamalıydı. İtalyan futbolu ona yeteneklerini ifdade etmesi için zaman vermedi'' ifadelerini kullandı.