Uzun bisikleti ve yolda bulduğu köpeği ile dünya turunda

Hollanda'dan yaklaşık 6 ay önce iki bisikletin üst üste birleştirilmesiyle oluşan uzun bisikletiyle (Tall bike) yola çıkan 19 yaşındaki Alex Sibney, Sırbistan-Romanya sınırında bulduğu yavru köpeği de yanına alarak turunu sürdürüyor.
İngiltere'de ailesiyle yaşayan İtalyan Sibney, küçük yaşta bisikletlere ilgi duymaya başladı. 5 yıl önce iki bisikleti üst üste birleştirerek, uzun ve yüksek bir bisiklet elde etti. Bu şekilde 9 bisiklet yaparak satan Sibney, biriktirdiği parayla dünya turuna çıkmaya karar verdi.
MARTTA TURA ÇIKTI
Kendisini denemek için önce İngiltere'de bisikletle gezen Sibney, ülkesi sınırlarını aşmaya karar verdi.
Ocakta yola çıkarak Hollanda'ya kadar gemiyle giden Sibney, burada biraz daha çalışıp, para biriktirdikten sonra martta tura çıktı.
BULDUĞU YAVRU KÖPEK YOL ARKADAŞI OLDU
Ren nehrini takip ederek Almanya, Fransa, İsviçre, Lihtenştayn, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan'daki pek çok yerleşim yerini tek başına geçen Sibney'in tek başına sürdürdüğü yolculuk Sırbistan-Romanya sınırında bulduğu yavru köpek sonrası değişti.
Köpeği Sırbistan'da bir kasabaya götüren Sibney, sağlık karnesi çıkardığı hayvana bisikletinde özel bir bölme yaptı. Yoluna köpeği ile devam eden Sibney, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı.
Edirne'nin ardından Kırklareli'ne ulaşan Sibney, Lüleburgaz ilçesindeki Yıldızlar Bisiklet Akademisi'nde mola verdi.
"BİSİKLET KULLANMAYI, DOĞAYI, İNSANLARI, YENİ KÜLTÜRLER KEŞFETMEYİ SEVİYORUM"
Sibney, iki bisikletin üst üste birleştirilmesiyle oluşan uzun bisikleti ile dünya turuna çıktığını ifade ederek, "İngiltere'de yaşıyorum. Uzun bisikletleri 4,5 yıldır kullanıyorum. Bisiklet kullanmayı, doğayı insanları yeni kültürleri keşfetmeyi seviyorum. Beni yollara düşüren bu oldu" dedi.
Gençliğe adım atar atmaz uzun seyahatlere çıkmaya başladığını anlatan Sibney, şöyle devam etti:
"2020'de büyük bir seyahate pandemi nedeniyle başlayamadım. 2021'in sonuna geldiğimizde gemiyle Hollanda'ya geçtim ve burada 3,5 ay çalıştım. Amsterdam'dan Asya'ya bisikletle seyahatime başlamak için ayrıldım. Yaklaşık 6 aydır yoldayım.
Buradan Kapadokya'ya gitmek istiyorum ve o zaman Asya'ya seyahat ettiğimi söyleyebilirim. Ama seyahatim burada bitmeyecek. Bu bisikletle dünyayı gezmek istiyorum. Bu tip bir bisikletle kimse dünya dolaşmadı, bu bir ilk olacak. Bu inanılmaz bir seyahat şekli."
"BULDUĞUMDA 2,5-3 HAFTALIKTI"
Sibney, Sırbistan-Romanya sınırında karşılaştığı yavru köpeği Nova ile seyahatine devam ettiğini kaydetti.
Nova ile karşılaştıkları ilk anda aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu dile getiren Sibney, "Onu bulduğumda 2,5-3 haftalıktı. Onu sahiplendim. Tahmin ettiğimden daha hızlı büyüyor" ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!