İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden aktif duruma geçti. Yanardağ meydana gelen patlamanın ardından yaklaşık 4 bin 300 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

Yanardağdaki patlamanın ardından resmi kaynaklardan uyarı yapılmadı.