İtalya, Türkiye ile seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor: Turistik gezilere izin verilecek
İtalya, pandemi tedbirleri kapsamında Türkiye ile seyahatlerde uygulanan kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın dün akşam imzaladığı ve Şubat ayından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle Türkiye "Covidsiz turizm koridoruna" dahil edildi. Bu koridor uygulamasına alınan ülkelere yapılacak turizm amaçlı seyahatlere, şartlar dahilinde izin veriliyor.
İtalya, pandemi tedbirleri kapsamında Türkiye ile seyahatlerde uygulanan kısıtlamaları gevşetme kararı aldı.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın dün akşam imzaladığı ve Şubat ayından itibaren geçerli olacak düzenlemeyle Türkiye "Covidsiz turizm koridoruna" dahil edildi. Bu koridor uygulamasına alınan ülkelere yapılacak turizm amaçlı seyahatlere, şartlar dahilinde izin veriliyor.
Bu ülkelere turistik seyahatler için yolcuların Covid aşısı yaptırdıklarını ya da hastalığı geçirip iyileştiklerini belgelemeleri gerekiyor. Ayrıca yolculuk öncesi ve sonrası Covid testi yaptırma zorunluluğu uygulanıyor. Bir haftadan uzun seyahatlerin 7. gününde de bir test talep ediliyor.
Seyahatlerden en fazla 48 saat önce yapılmış test sonucunun yanı sıra, İtalya'ya girişte havalimanında da test yaptırmak ve test sonuçlarının negatif olması gerekiyor.
Bu şartları yerine getirenlerin, turizm amaçlı seyahatlerine izin veriliyor ve İtalya'ya dönüşte karantinaya girmeleri gerekmiyor.
İtalya bugüne kadar Türkiye'ye turistik seyahatlere izin vermiyordu. Yalnızca iş, sağlık, ikamet adresine dönüş gibi sebeplerle seyahatler mümkündü. Bu da, zorunlu seyahatlerde de aşı yaptırmış olanlar da dahil tüm yolcuların İtalya'ya dönüşte 10 gün karantinada kalması gerekiyordu.
Sağlık Bakanlığı'nın dünkü kararıyla Türkiye'nin yanı sıra Küba, Singapur, Tayland'ın Phuket adası, Umman ve Fransız Polinezyası "Covidsiz turizm koridoruna" dahil edildi. Daha önce bu uygulama Dominik Cumhuriyeti, Maldivler, Seyşeller gibi birkaç ülke için geçerliydi.
Yeni karar ayrıca Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamalarının da gevşetilmesini öngörüyor. Buna göre 1 Şubat'tan itibaren AB ülkelerine seyahatlerde yalnızca Covid belgesine sahip olmak yetecek. Bu belge aşı yaptıranlar, hastalığı geçirenler ve negatif test sonucu sunanlara veriliyor.
İtalya, koronavirüsün Omicron varyantının da etkisiyle geçen ay AB ülkeleriyle seyahatler için kuralları sıkılaştırmıştı. AB ülkelerinden İtalya'ya girebilmek için negatif test sonucu talep ediliyor ve aşı yaptırmamış olanlara 5 gün karantina uygulanıyordu.
Bu uygulama AB çapında seyahatleri kolaylaştırmak için kullanılan Covid sertifikalarını işlevsiz kıldığı gerekçesiyle Brüksel'de tepki çekmişti.
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İtalya, Türkiye ile seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor: Turistik gezilere izin verilecek/italya-turkiye-ile-seyahat-kisitlamalarini-gevsetiyor-turistik-gezilere-izin-verilecek-3327275
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