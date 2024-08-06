Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor İtalya-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya-Sırbistan Paris 2024 çeyrek final maçı hangi kanalda?

        İtalya-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya-Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla ay yıldızlı ekip, adını yarı finale yazdırdı. Gözler ise Filenin Sultanları yarı final rakibine çevrildi. Türkiye'nin rakibi İtalya Sırbistan mücadelesinin ardından netleşecek. Bu sebeple İtalya-Sırbistan voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki İtalya-Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat, kaçta? İtalya-Sırbistan Paris 2024 çeyrek final maçı hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İtalya-Sırbistan voleybol maçı canlı yayın bilgileri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde İtalya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin kazananı A Milli Voleybol Takımı’nın yarı final rakibi olacak. Filenin Sultanları yarı final maçı 8 Ağustos'ta oynanacak. Bu sebeple ‘’İtalya-Sırbistan Paris 2024 çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          İTALYA-SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          2024 Paris Olimpiyatları voleybol kategorisinde çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos 2024 Salı günü yani bugün tamamlanacak.

          İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

        • 3

          İTALYA-SIRBİSTAN PARİS 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

          İtalya-Sırbistan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

        • 4

          YARI FİNAL MAÇI 8 AĞUSTOS’TA!

          Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Kamala Harris, yardımcısını seçti
        Kamala Harris, yardımcısını seçti
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        DSÖ, Covid-19 vakalarının son haftalarda arttığı konusunda uyarıda bulundu
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Habertürk Anasayfa