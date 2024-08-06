İtalya-Sırbistan voleybol maçı canlı yayın bilgileri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde İtalya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin kazananı A Milli Voleybol Takımı’nın yarı final rakibi olacak. Filenin Sultanları yarı final maçı 8 Ağustos'ta oynanacak. Bu sebeple ‘’İtalya-Sırbistan Paris 2024 çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...