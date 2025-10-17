Habertürk
        İtalya Serie A: Roma- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Roma- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Serie A'nın 7. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Gasperi yönetimindeki Roma, ezeli rakibi Inter'i konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesinde Roma averaj farkıyla 15 puanla 2. sırada olurken, konuk ekip Inter 12 puanla 4. sırada yer alıyor. Öte yandan mücadelenin yayıncı kuruluşu ve başlama saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma- Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 17.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 17.10.2025 - 15:52
        • 1

          İtalya'da haftanın maçında Roma ile Inter karşı karşıya geliyor. Serie A'da 7. hafta maçı kapsamında ezeli rekabette Roma, Inter ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler zorlu mücadelenin tarihini ve yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki şimdiden merakla beklenen Roma- Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          ROMA- INTER MAÇI NE ZAMAN?

          Roma- Inter maçı 18 Ekim Cumartesi günü 21.45'te oynanacak.

        • 3

          ROMA- INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Stadio Olimpico'da oynanacak zorlu müsabaka S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

          5 sezondur Inter formasını giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu düzenli olarak ilk 11'de sahada şans buldu. Zorlu Roma deplasmanında da Hakan takımının en etkili kozu olarak sahada olacak.

        • 5

          ROMA MUHTEMEL 11

          Svilar, Zeki, Mancini, N'Dicka, Wesley, Kone, Cristante, Tsimikas, Soule, Dybala, Dovbyk

          Eksik oyuncu; Bove- Kalp rahatsızlığı

        • 6

          INTER MUHTEMEL 11

          Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Bonny, Martinez

          Eksikler; Thuram - Kalça sakatlığı

          Darmian - Baldır sakatlığı

          Di Gennaro - El bileği kırığı

