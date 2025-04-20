Serie A'nın 33. haftasında Milan ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında performans sergileyen Milan evinde Atalanta'yı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde her iki teknik adamında kadro tercihi merak ediliyor. Peki, Milan- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Milan- Atalanta maçı hakkında detaylar...