İtalya Serie A Ligi'nde 8. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nde 8. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 8. hafta heyecanı sürüyor. Ligin zirvesinde 18 puanla Napoli bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Genoa. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 8. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İtalya Serie A Ligi'nde oynanan 8. haftasının sona erdiği maçta, Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi.
Napoli, kendi evinde Inter'i 3-1 mağlup ederek toplam puanını 18'e çıkardı; konuk ekip Inter ise haftayı 15 puanda tamamladı.
Zorlu mücadelede Milan kendi sahasında rakibi Pisa ile karşılaştı. 2-2 biten mücadelede kazanan çıkmazken Milan 17 ve rakibi konuk ekip Pisa ise 4 puan ile haftayı kapattı.
Ev sahibi Lazio'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Juventus, 90 dakika sonunda puan alamayarak haftayı 12 puanla tamamladı; Lazio ise puanını 11'e çıkardı.
Inter, Napoli'yi 3-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Inter bu mücadeleden sonra toplam puanını 15 yaparken Napoli ise 18 puanda kaldı.
Udinese, ligin 8. haftasında Lecce'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-2.
Parma ile Como'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
Cremonese, evindeki mücadelede rakibi Atalanta ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.
Torino, zorlu mücadelede rakibi Genoa'yı 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
İtalya Serie A Ligi'nin 8. haftasında Verona ile Cagliari arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Lig'in 8. haftasında Roma deplasmanda Sassuolo'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Roma oldu: Maç 1-0 tamamlandı.
Fiorentina, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Bologna ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.