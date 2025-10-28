İtalya Serie A Ligi'nde 8. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nde oynanan 8. haftasının sona erdiği maçta, Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi.

Napoli, kendi evinde Inter'i 3-1 mağlup ederek toplam puanını 18'e çıkardı; konuk ekip Inter ise haftayı 15 puanda tamamladı.

Zorlu mücadelede Milan kendi sahasında rakibi Pisa ile karşılaştı. 2-2 biten mücadelede kazanan çıkmazken Milan 17 ve rakibi konuk ekip Pisa ise 4 puan ile haftayı kapattı.

Ev sahibi Lazio'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Juventus, 90 dakika sonunda puan alamayarak haftayı 12 puanla tamamladı; Lazio ise puanını 11'e çıkardı.

Inter, Napoli'yi 3-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Inter bu mücadeleden sonra toplam puanını 15 yaparken Napoli ise 18 puanda kaldı.

Udinese, ligin 8. haftasında Lecce'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-2.

Parma ile Como'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Cremonese, evindeki mücadelede rakibi Atalanta ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.