İtalya Serie A Ligi'nde 33. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İtalya Serie A Ligi'nde 33. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 33. hafta heyecanı sürüyor. Napoli, Inter ve Juventus haftayı galibiyet ile tamamladı. Milan ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 33. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İtalya Serie A Ligi'nde 33. hafta, ev sahibi Torino ve konuk takım Udinese arasında oynanan maçla tamamlandı.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Torino, rakibi Udinese takımını 2-0 geçmeyi başardı.
Milan, ev sahibi avantajını kullanamayarak rakibi Atalanta'a 1-0 yenilerek mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu. Bu mücadele sonunda Milan 51 puanda kaldı.
Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Juventus, rakibi Parma'a karşı 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Parma puanını 31'e yükseltirken Juventus 59 puanda kaldı.
Inter, Bologna deplasmanında 1-0 mağlup oldu. 3 puanı rakibine kaptıran Inter haftayı 71 puanla tamamladı; Bologna ise puanını 60'a çıkarmayı başardı.
Ligin 33. haftasında Napoli, konuk olduğu Monza'yı 1-0 mağlup ederek puanını 71'e yükseltti, ev sahibi Monza ise 15 puanda kaldı.
Como, bu hafta Lecce'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-0 ile konuk ekip Como oldu.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Roma, rakibi Verona takımını 1-0 geçmeyi başardı.
33. haftada ev sahibi Empoli ile rakibi Venezia berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Fiorentina, deplasmanda Cagliari'yi 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Lazio, deplasmanda Genoa'yı 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.