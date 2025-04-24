İtalya Serie A Ligi'nde 33. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İtalya Serie A Ligi'nde 33. hafta, ev sahibi Torino ve konuk takım Udinese arasında oynanan maçla tamamlandı.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Torino, rakibi Udinese takımını 2-0 geçmeyi başardı.

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Milan, ev sahibi avantajını kullanamayarak rakibi Atalanta'a 1-0 yenilerek mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu. Bu mücadele sonunda Milan 51 puanda kaldı.

Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Juventus, rakibi Parma'a karşı 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Parma puanını 31'e yükseltirken Juventus 59 puanda kaldı.

Inter, Bologna deplasmanında 1-0 mağlup oldu. 3 puanı rakibine kaptıran Inter haftayı 71 puanla tamamladı; Bologna ise puanını 60'a çıkarmayı başardı.

Ligin 33. haftasında Napoli, konuk olduğu Monza'yı 1-0 mağlup ederek puanını 71'e yükseltti, ev sahibi Monza ise 15 puanda kaldı.

Como, bu hafta Lecce'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-0 ile konuk ekip Como oldu.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Roma, rakibi Verona takımını 1-0 geçmeyi başardı.

33. haftada ev sahibi Empoli ile rakibi Venezia berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.