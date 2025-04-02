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        -2
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 30. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 30. haftanın sonuçları

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 30. hafta heyecanı tamamlandı. Juventus, Inter, Napoli ve Milan haftayı galibiyetle kapattı. İtalya Serie A Ligi'nde 30. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:30
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        İtalya Serie A Ligi'nde 30. haftanın sonuçları
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        İtalya Serie A Ligi'nin 30. hafta kapanışı Lazio-Torino maçı ile oldu.

        Lazio ile Torino ligin 30. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Lazio 52 puana ulaşırken, Torino ise 39 puana yükseldi.

        Napoli, sahasında Milan'ı ağırladığı maçı 2-1 kazanarak 64 puana yükseldi, Milan ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Inter, kendi sahasındaki maçta rakibi Udinese'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 67'ye yükseltti. Konuk ekip Udinese ise 40 puanda kaldı.

        Juventus, Genoa'yı konuk etti ve maçı 1-0 kazanarak toplamda 55 puanın sahibi oldu.

        Milan, 30. haftada Napoli'yi deplasmanda 2-1 yenerek 47 puana yükseldi, Napoli ise haftayı 64 puanla kapadı.

        Como ile Empoli'nin karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Bologna, bu hafta Venezia'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Bologna oldu.

        Roma, 30. haftada oynanan mücadelede Lecce'yi 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Roma böylece 52 puana yükseldi. Roma'yı ağırlayan Lecce ise 25 puanda kaldı.

        Cagliari, evindeki mücadelede rakibi Monza'yı 3-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Fiorentina, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Atalanta'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Fiorentina puanını 51'e yükseltti.

        Verona evinde ağırladığı Parma ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Verona 30 puana ulaşırken, Parma ise 26 puana yükseldi

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 30. Haftanın Sonuçları
        29.03.2025 17:00
        Como
        1
        Empoli
        1
        İY(0-0)
        29.03.2025 17:00
        Venezia
        0
        Bologna
        1
        İY(0-0)
        29.03.2025 20:00
        Juventus
        1
        Genoa
        0
        İY(1-0)
        29.03.2025 22:45
        Lecce
        0
        Roma
        1
        İY(0-0)
        30.03.2025 13:30
        Cagliari
        3
        Monza
        0
        İY(0-0)
        30.03.2025 16:00
        Fiorentina
        1
        Atalanta
        0
        İY(1-0)
        30.03.2025 19:00
        Inter
        2
        Udinese
        1
        İY(2-0)
        30.03.2025 21:45
        Napoli
        2
        Milan
        1
        İY(2-0)
        31.03.2025 19:30
        Hellas Verona
        0
        Parma
        0
        İY(0-0)
        31.03.2025 21:45
        Lazio
        1
        Torino
        1
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 30. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Inter
        		30 20 7 3 67 39
        2
        Napoli
        		30 19 7 4 64 23
        3
        Atalanta
        		30 17 7 6 58 34
        4
        Bologna
        		30 15 11 4 56 16
        5
        Juventus
        		30 14 13 3 55 18
        6
        Roma
        		30 15 7 8 52 15
        7
        Lazio
        		30 15 7 8 52 9
        8
        Fiorentina
        		30 15 6 9 51 17
        9
        Milan
        		30 13 8 9 47 10
        10
        Udinese
        		30 11 7 12 40 -5
        11
        Torino
        		30 9 12 9 39 0
        12
        Genoa
        		30 8 11 11 35 -10
        13
        Como
        		30 7 9 14 30 -11
        14
        Hellas Verona
        		30 9 3 18 30 -29
        15
        Cagliari
        		30 7 8 15 29 -13
        16
        Parma
        		30 5 11 14 26 -14
        17
        Lecce
        		30 6 7 17 25 -28
        18
        Empoli
        		30 4 11 15 23 -23
        19
        Venezia
        		30 3 11 16 20 -20
        20
        Monza
        		30 2 9 19 15 -28

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 31. Hafta Maçları
        04.04.2025 21:45
        Genoa
        Udinese
        05.04.2025 16:00
        Monza
        Como
        05.04.2025 19:00
        Parma
        Inter
        05.04.2025 21:45
        Milan
        Fiorentina
        06.04.2025 13:30
        Lecce
        Venezia
        06.04.2025 16:00
        Torino
        Hellas Verona
        06.04.2025 16:00
        Empoli
        Cagliari
        06.04.2025 19:00
        Atalanta
        Lazio
        06.04.2025 21:45
        Roma
        Juventus
        07.04.2025 21:45
        Bologna
        Napoli
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