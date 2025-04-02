İtalya Serie A Ligi'nde 30. haftanın sonuçları

İtalya Serie A Ligi'nin 30. hafta kapanışı Lazio-Torino maçı ile oldu.

Lazio ile Torino ligin 30. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Lazio 52 puana ulaşırken, Torino ise 39 puana yükseldi.

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Napoli, sahasında Milan'ı ağırladığı maçı 2-1 kazanarak 64 puana yükseldi, Milan ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Inter, kendi sahasındaki maçta rakibi Udinese'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 67'ye yükseltti. Konuk ekip Udinese ise 40 puanda kaldı.

Juventus, Genoa'yı konuk etti ve maçı 1-0 kazanarak toplamda 55 puanın sahibi oldu.

Milan, 30. haftada Napoli'yi deplasmanda 2-1 yenerek 47 puana yükseldi, Napoli ise haftayı 64 puanla kapadı.

Como ile Empoli'nin karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

Bologna, bu hafta Venezia'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Bologna oldu.

Roma, 30. haftada oynanan mücadelede Lecce'yi 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Roma böylece 52 puana yükseldi. Roma'yı ağırlayan Lecce ise 25 puanda kaldı.