Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor İtalya Serie A: Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kenan Yıldız ilk 11'de oynayacak mı? Juventus- Milan muhtemel 11

        Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        İtalya Serie A'da 21. hafta dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Juventus ile Milan karşı karşıya geliyor. Lig'de oynadığı 20 maçta 7 galibiyet 13 beraberlik alan Juventus, yenilgisiz 34 puanla 5. sırada yer alıyor. Öte yandan 8 galibiyet 7 beraberlik ve 4 mağlübiyeti olan Milan, 31 puanla 7. sırada bulunuyor. Kritik karşılaşma öncesinde milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı araştırılıyor. Peki, Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Juventus- Milan maçına sayılı saatler kaldı. Kritik karşılaşma öncesinde Juventus 13 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımı olurken, en önemli kozu Vlahovic sakatlığı nedeniyle Milan karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Milan'da Chukwueze, Loftus Cheek gibi önemli isimlerin sakatlığı bulunuyor. Kırmızı siyahlılarda Rafa Leao ve Pulusic, Juventus karşısında en etkili hücum silahı olacak. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Juventus- Milan maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...

        • 2

          JUVENTUS- MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Juventus- Milan maçı 18 Ocak Cumartesi (yarın) 20.00'de oynanacak.

        • 3

          JUVENTUS- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Allianz Stadium'da oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          KENAN YILDIZ İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

          Gösterdiği büyülü performansla Thiago Motta'nın vazgeçilmezi haline gelen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Milan karşısında ilk 11'de forma giyecek.

        • 5

          JUVENTUS MUHTEMEL 11

          Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners

        • 6

          MİLAN MUHTEMEL 11

          Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez, Bennacer, Fofana, Pulisic, Rejinders, Leao, Morata

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Habertürk Anasayfa