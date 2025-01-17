Juventus- Milan maçına sayılı saatler kaldı. Kritik karşılaşma öncesinde Juventus 13 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımı olurken, en önemli kozu Vlahovic sakatlığı nedeniyle Milan karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Milan'da Chukwueze, Loftus Cheek gibi önemli isimlerin sakatlığı bulunuyor. Kırmızı siyahlılarda Rafa Leao ve Pulusic, Juventus karşısında en etkili hücum silahı olacak. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Juventus- Milan maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'leri...