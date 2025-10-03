Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 6. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Juventus, Milan'ı konuk ediyor. Lig'de beş maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Juventus, 11 puanla dördüncü sırada yer aldı. Öte yandan 4 galibiyet 1 mağlübiyeti olan Milan, 12 puanla lider durumda. Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı ise araştırılan konular arasında. Peki, Juventus- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte detaylar...
İtalya Seria A'da milli oyuncumuz Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, Milan ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon ligde şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Juventus, güçlü rakibini saf dışı bırakarak finale üç puanı hedefliyor. Öte yandan Milan, zorlu deplasmanda kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Juventus - Milan karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar…
JUVENTUS- MİLAN MAÇI NE ZAMAN?
Juventus- Milan maçı 5 Ekim Pazar günü 21.45'te oynanacak.
JUVENTUS- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele S Sport Plus ve TİVİBU Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Igor Tudor yönetiminde takımının en etkili silahı olan Kenan Yıldız, Milan karşısında da ilk 11'de sahada olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus; Perin, Kelly, Gatti, Kalulu, Cabal, McKennie, Locatelli, Cambiaso, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic
Milan; Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Leao, Gimenez, Pulisic