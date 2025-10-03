İtalya Seria A'da milli oyuncumuz Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, Milan ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon ligde şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Juventus, güçlü rakibini saf dışı bırakarak finale üç puanı hedefliyor. Öte yandan Milan, zorlu deplasmanda kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Juventus - Milan karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar…