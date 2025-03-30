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        Haberler Bilgi Spor İtalya Serie A: İnter- Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İnter muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        İnter- Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Serie A'nın 30. haftasında İnter, Udinese'yi konuk ediyor. Giuseppe Meazza'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. İnter- Udinese maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra teknik direktörlerin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, İnter- Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:31
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        • 1

          La Liga'nın 30. haftasında İnter, Udinese ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda rakibi Napoli'nin üç puan önünde zirvede yer alan İnter, Udinese karşısında galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Sımeone Inzaghi'nin müsabakaya hangi kadro ile çıkacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İnter- Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        • 2

          İNTER- UDİNESE MAÇI NE ZAMAN?

          İnter- Udinese maçı 30 Mart Pazar (bugün) 19.00'da oynanacak.

          İNTER- UDİNESE CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          İNTER- UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden yayınlanacak.

        • 4

          HAKAN ÇALHAOĞLU OYNAYACAK MI?

          Sımeone Inzaghı yönetiminde takımın vazgeçilmez oyuncusu olan Hakan Çalhanoğlu sezon boyunca düzenli olarak forma şansı buldu. Udinese karşısında da milli yıldızımızın ilk 11'de oynaması bekleniyor.

        • 5

          İNTER MUHTEMEL 11

          Sommer, Pavard, Acerbi, Bisseck, Darmian, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Correa, Thuram

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