La Liga'nın 30. haftasında İnter, Udinese ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda rakibi Napoli'nin üç puan önünde zirvede yer alan İnter, Udinese karşısında galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Sımeone Inzaghi'nin müsabakaya hangi kadro ile çıkacağı ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İnter- Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?