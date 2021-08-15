İtalya'nın yeni koronavirüs raporuna göre ölüm riski aşı olanlarda yüzde 97 daha az

İtalya'da yayımlanan bir rapora göre Covid-19 aşılarını tamamlamış olanların bu hastalık nedeniyle ölüm riski, aşı yaptırmamış olanlara kıyasla yüzde 96,82 oranında daha az.
İtalya genelinde koronavirüs verilerini toplayan Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün raporunda, ülkede son aylarda belirlenen vaka, hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölüm bilgileri ile bunların aşılı ve aşısız kişileres göre dağılımı analiz edildi.
4 Nisan-8 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre aşı yaptırmamış olanlar her dört başlıkta da aşılılara göre çok daha yüksek risk altında.
Rapora göre aşı dozlarını tamamlayanlarda ölüm riski aşısız olanlara kıyasla yüzde 96,82, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranı da yüzde 97,16 daha düşük.
Aşılıların hastaneye yatıştan korunma oranı yüzde 94,7; hastalığa yakalanmaktan korunma oranı da yüzde 82,33 olarak belirlendi.
İtalya'da Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna ve Vaxzevria (AstraZeneca) aşıları kullanılıyor.
Aralık ayında başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 12 yaş üstü nüfusun yüzde 65'ine denk gelen 35 milyondan fazla kişi aşı dozlarını tamamladı.
Mekanlara girişte Covid pasaportu şartı
Ülkede son olarak dün yayımlanan verilere göre bir gün içinde 7409 yeni vaka tespit edildi.
Bir gün içinde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısı 58, yoğun bakıma alınanların sayısı da 17 oldu.
Son 24 saat içinde 45 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İtalya hükümeti, 6 Ağustos'tan itibaren birçok kamusal mekan ve etkinliğe giriş için Covid belgesi şartı getirdi.
Restoranların kapalı kısımları, havuzlar, spor salonları, müzeler, sinemalar, gösteriler, spor müsabakaları, eğlence parkları gibi birçok yere yalnızca "yeşil pasaport" denilen Covid belgesine sahip olanlar alınıyor.
Yeşil pasaport alabilmek için aşı yaptırmak, Covid-19 geçirip iyileştiğini belgelemek ya da negatif test sonucu gerekiyor.
İlk doz aşıdan sonra verilen belgeler ikinci doz aşı tarihine kadar, her iki dozu da tamamlayanlara verilenler ise 9 ay boyunca geçerli sayılıyor.
Hastalığı geçirip iyileşenlerin belgeleri 6 ay boyunca, test sonuçları ise 48 saatliğine geçerli.
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İtalya'nın yeni koronavirüs raporuna göre ölüm riski aşı olanlarda yüzde 97 daha az/italya-nin-yeni-koronavirus-raporuna-gore-olum-riski-asi-olanlarda-yuzde-97-daha-az-3162421
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