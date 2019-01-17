'İtalya'nın en güzel beldesi'nde 1 euro’ya satılık evler

17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'nın Sicilya adasında bir belediye, boş kalan evleri 1 euro'ya satışa çıkardı.
Agrigento kentine bağlı Sambuca Belediyesi, nüfus kaybı yaşayan kasabayı yeniden canlandırmak, mimari mirası korumak ve turizmi teşvik amacıyla "1 euro'ya ev" projesi başlattı.
Belediyeye ait olan bu evleri satın almak için açılan ihalelere, İtalyanların yanı sıra yabancı ülke vatandaşları da katılabiliyor. 1 euro taban bedeliyle açılan ihale açık artırma yoluyla düzenleniyor.
Tek şart ise 3 yıl içinde en az 15 bin euro değerinde tadilat yapma taahhüdü vermek. Ayrıca ihaleye katılanlardan 5 bin euro depozito isteniyor. İhaleyi kaybedenlere bu depozito iade ediliyor.
İhaleyi kazanarak evi satın alanlara ise gerekli tadilatı yaptırdıktan sonra bu depozito geri ödeniyor. Tadilatın yapılmaması halinde ise depozitoya el konuluyor.
Sambuca Belediyesi teknik ofisinden BBC Türkçe'ye yapılan açıklamaya göre, halen satışta olan evler belediyenin internet sitesinde yer alıyor. İhaleye katılmak için sitedeki katılım formunu doldurmak gerekiyor.
Yaklaşık 5800 nüfuslu Sambuca Belediyesi, 2016 yılında Rai kanalı tarafından düzenlenen "Borgo dei Borghi" (Beldelerin Beldesi) adlı yarışmada İtalya'nın en güzel beldesi seçilmişti.
Tarihi Fenikelilere kadar giden Sambuca bugünkü haliyle ise 830 yılı civarında Araplar tarafından kuruldu. O dönem Zabut olarak adlandırılan kasabada halen tarihi bir "Arap mahallesi" bulunuyor. 1 euro'ya satışa çıkarılan evlerin bazıları da bu tarihi mahallede yer alıyor.
CNN'e konuşan Sambuca Belediye Başkan Yardımcısı Giuseppe Cacioppo, "Sambuca, 'İhtişamlı Şehir' olarak bilinir. Bu verimli topraklara 'Dünyadaki Cennet' de denilir. Tarihle dolu, doğal bir rezervin içinde yer alıyoruz. Etrafımız muhteşem plajlar, ormanlık alanlar ve dağlarla çevrili" dedi.
Nüfusun azalması yüzünden kasabanın harabeye dönmesini önlemek için dışarıdan gelecek kişilere ihtiyaç duyduklarını da belirten Cacioppo, "Güzelim Arap mirasımızı kaybedemeyiz" diye konuştu.
Proje geçen Nisan ayında başlatıldığında İtalya Ansa haber ajansına konuşan Sambuca Belediye Başkanı Leo Ciaccio da, 1 euro'luk ev projesinin duyulmasının ardından hem İtalya içinden hem de dışından büyük ilgiyle karşılaştıklarını söylemişti.
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