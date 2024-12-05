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        Haberler Bilgi Spor İtalya Kupası son 16 turu Lazio- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Lazio- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        İtalya Kupası son 16 turu maçında Lazio, Napoli ile kozlarını paylaşacak. Geçen sezon Juventus'a yarı finalde elenen Lazio son 16 turuna eleme maçları oynamadan direkt katıldı. Öte yandan Napoli, 1. tur maçında Modena ile karşılaştı ve normal süresi 0-0 biten maçta rakibini penaltılarla eledi. 2. tur karşılaşmasında ise Palermo'yu 5-0 yenerek son 16 turunda Lazio'nun rakibi oldu. Peki, Lazio- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:41
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        • 1

          Lazio- Napoli ile İtalya Kupası son 16 turu maçında karşılaşacak. Stadio Olimpico Stadyumu’nda oynanacak mücadelede iki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak. Kritik maçı İtalyan hakem Luca Pairetto yönetecek. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Lazio- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'leri...

        • 2

          LAZİO- NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Lazio- Napoli maçı 5 Aralık Perşembe (bugün) 23.00'te oynanacak.

        • 3

          LAZİO- NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Karşılaşmaya dair yayıncı kuruluş henüz bulunmuyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        • 4

          LAZİO MUHTEMEL 11

          Mandas, Lazzari, Gigot, Patric, Hysaj, Rovella, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro, Zaccagni, Noslin

        • 5

          NAPOLİ MUHTEMEL 11

          Caprile, Zerbin, Marin, Jesus, Spinazzola, Folorunsho, Gilmour, Neres, Raspadori, Ngonge, Simeone

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