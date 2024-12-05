Lazio- Napoli ile İtalya Kupası son 16 turu maçında karşılaşacak. Stadio Olimpico Stadyumu’nda oynanacak mücadelede iki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak. Kritik maçı İtalyan hakem Luca Pairetto yönetecek. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Lazio- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'leri...