İtalya, gelecek yıldan itibaren iklim değişikliğini zorunlu okul müfredatına ekleyen ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

5 Yıldız Hareketi'ne mensup Eğitim Bakanı Lorenzo Fioramonti, Reuters ajansına verdiği röportajda, gelecek Eylül ayında yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte iklim değişikliği ve sürdürülebilir gelişim konularının her hafta bir saatlik ders olarak öğrencilere okutulmaya başlanacağını kaydetti.

Fioramonti, coğrafya, matematik ve fizik gibi klasik derslerin bundan böyle sürdürülebilir gelişim perspektifiyle anlatılacağını ifade etti. Fioramonti, "Bakanlığımız, iklim değişikliği ve sürdürülebilir gelişim konularını eğitim modelinin merkezine oturtacak" diye konuştu.

Fioramonti, göreve geldiği günden bu yana sağcı muhalifler tarafından eleştiriliyor. Bakan Fioramonti'nin uçak biletlerine, plastik ürünlere ve şekerli gıdalarda konulacak yeni vergilerin eğitime kaynak olarak kullanılmasına yönelik önerileri, özellikle muhafazakar kesimin tepkisine yol açıyor.

Fioramonti, Eylül ayında İtalya'daki öğrencilere, dünya genelinde düzenlenen iklim protestolarına destek için dışarı çıkmaları çağrısında bulunmasıyla adından söz ettirmişti.