İtalya'dan Icardi yorumu: Galatasaray en doğru tercihti
Mauro Icardi İtalya'da da gündem oldu. Ünlü gazeteci Gianluigi Longari, Arjantinli golcünün yaşadıklarını kaleme aldı ve Galatasaray'a transferinin kariyerindeki en iyi tercih olduğunu dile getirdi.
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Wanda Nara’yla çalkantılı bir süreç yaşayan Mauro Icardi uzun süre top koşturduğu İtalya’da da gündem oldu.
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Sportitalia’nın ünlü muhabiri Gianluigi Longari, Arjantinli futbolcunun yaşadıklarını mercek altına aldı.
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Haberde Icardi’nin son sakatlığının profesyonel hayatını değiştirebilecek acı bir yüzleşme olduğu belirtildi.
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Icardi’nin kariyerinin Wanda Nara’nın profesyonellikten uzak yönetim tarzı olmasaydı daha görkemli olabileceğine vurgu yapıldı.
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Longari, Inter’de takım kaptanlığının alınmasına yol açan kişinin de PSG’deki kişisel sorunların da Wanda Nara kaynaklı olduğunu dile getirdi.
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Galatasaray transferinin Icardi’nin kariyerindeki en doğru tercih olduğunu dile getiren Longari, bu seçimde Wanda Nara’nın ilgisi olmadığını da söyledi.
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Çalkantılı ilişkisinin Arjantin Milli Takımı kapılarının da kapattığını hatırlatan Longari, Icardi’nin çok daha fazlasını hak ettiğine dikkat çekti.
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Bu seviyedeki bir santrforun yeteneklerinden ziyade pembe dizi senaryosuna benzer bitmek bilmeyen olaylarla hatırlanıyor ve anılıyor olmasının acı verici olduğu ifade edildi.