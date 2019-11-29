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İtalya'da polis, neo-Nazi partisi kurmak isteyen bir grup aşırı sağcıyı düzenlediği operasyonla tutukladı.

Operasyonlarda 19 aşırı sağcının tutuklandığı, arama yapılan evlerde otomatik silahlar ve patlayıcılara rastlandığı belirtildi.

Operasyonu yürüten Sicilya'daki Caltanissetta kenti savcılığı, "Kara Gölgeler" adlı operasyonla yakalanan aşırı sağcıların liderliğini 50 yaşındaki bir kadının üstlendiğini belirledi.

Adı açıklanmayan kadının bir kamu kuruluşunda çalıştığı ve suç kaydı bulunmadığı kaydedildi.

POLİSLE BAĞLANTISI VAR

Grup üyelerinin silahlı eğitiminden sorumlu kişinin, Calabria bölgesinde faaliyet gösteren mafya ailesi ‘Ndrangheta'nın eski bir üyesi olduğu açıklandı. Adı gizli tutulan zanlının birkaç yıl önce polise mafyaya karşı muhbirlik yapma teklifi götürdüğü ve o tarihten bu yana güvenlik güçleri için çalıştığı ifade edildi.

İtalya'da polis geçtiğimiz Temmuz ayında da Lombardiya'daki Rivanazzano Terme Havalimanı'nda düzenlediği baskında çok sayıda otomatik silah ve 3 adet havadan havaya füzeyle birlikte Nazi sembolleri taşıyan malzemeler ele geçirmişti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.