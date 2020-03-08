08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıkladı.
Ülkede, iki hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere yenileri eklendi.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, yeni tip koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut yeni tip koronavirüs vaka sayısının 5 bin 61, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 5 bin 883’ü bulduğunu aktardı.
Dün 523 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün 66 kişi daha artarak 589'a çıktığını paylaşan Borelli, ölü sayısının ise 36 artarak 233'e yükseldiğini kaydetti.
567 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Öte yandan virüs nedeniyle perşembe günü 41, cuma günü 49 kişinin öldüğü açıklandı. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısının önceki günlere göre daha düşük olduğu görüldü. Bugün itibarıyla yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının ise 567 olduğu kaydedildi.
İtalyan basınındaki haberlere göre, en çok vakanın görüldüğü kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki hastaların başka bölgelere transfer edilebileceği bildirildi.
SERİE A DURDURULABİLİR
Bölge yetkilileri, daha önce emekli doktorları da göreve çağırmıştı.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Facebook'tan yaptığı paylaşımda, iyileşenlerin sayısındaki artışın kendilerine güç ve umut verdiğini belirtti.
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Rai2’de katıldığı programda, herhangi bir futbolcuda virüse rastlanması durumunda, Birinci Futbol Ligi Serie A'yı durdurmanın ihtimal dışı olmadığını belirtti.
ZİNGARETTİ'DE DE VİRÜS ÇIKTI
Gün içinde koalisyon hükümetinin ortağı Demokratik Parti'nin lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti, kendisinde de yeni tip koronavirüse rastlandığını duyurmuştu.
Zingaretti’ye, AB Komisyonunun ekonomi işlerinden sorumlu komiseri Paolo Gentiloni, Eski Başbakan ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'den destek ve dayanışma mesajları geldi.
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