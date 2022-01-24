Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

İtalya'da 'kaotik' cumhurbaşkanlığı seçimi bugün başlıyor

İtalya'da belirsizlikler ve istikrar kaybı endişesinin hakim olduğu cumhurbaşkanlığı seçimi bugün başlıyor. Seçim sisteminin yapısı ve hükümetteki hassas dengeler nedeniyle son güne kadar süren belirsizlikler İtalya basınında dün yer alan haberlerde "kaos" olarak yorumlandı.

24.01.2022 - 08:43 | Güncelleme: ABONE OL
- Getty Images
İtalyan parlamentosu, görevi biten Sergio Mattarella'nın yerine yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün toplanıyor.

İtalya'da belirsizlikler ve istikrar kaybı endişesinin hakim olduğu cumhurbaşkanlığı seçimi bugün başlıyor.

Seçim sisteminin yapısı ve hükümetteki hassas dengeler nedeniyle son güne kadar süren belirsizlikler İtalya basınında dün yer alan haberlerde "kaos" olarak yorumlandı.

Görev süresi 7 yıl olan cumhurbaşkanları, parlamenterler ve bölge temsilcilerinden oluşan 1009 kişilik bir "büyük seçmenler meclisi" tarafından seçiliyor.

Resmi bir adaylık sürecinin olmadığı seçimleri kazanmak için ilk 3 turda oyların 3'te 2'sini almak gerekiyor. İlk 3 turda hiçbir isim bu oy oranına ulaşamazsa 4'üncü turdan itibaren mutlak çoğunluğa tekabül eden 505 oy yeterli kabul ediliyor.

Siyasi partilerin mevcut meclisteki dağılımı hiçbir ittifakın bu oranlara ulaşmasını garanti etmiyor. Dolayısıyla seçim öncesinde, siyasi yelpazenin farklı yerlerinde duran partiler arasındaki pazarlıklar son ana kadar sürdü.

Berlusconi son anda havlu attı

Cumhurbaşkanı olmak istediğini duyuran ve bunun için açık kampanya yürüten tek isim, eski Başbakan Silvio Berlusconi oldu.

Berlusconi'nin ittifak içinde olduğu diğer sağ partilerle birlikte yaklaşık 450 delegenin desteğini alabileceği hesaplanıyordu. Berlusconi, destekçi sayısını mutlak çoğunluk olan 505'e ulaştırabilmek için son günlerde parlamenterleri telefonla arayarak ikna etmeye çalıştı.

Berlusconi'den telefon alan parlamenterlerden bazıları bu görüşmeleri basına aktardı ve eski Başbakan'ın suçlandığı seks partilerine atıfla "Bunga bunga partisine gelmek ister misin?" gibi espriler de yaptığını açıkladı.

Ancak bu ikna turlarında çoğunluğa ulaşamadığı anlaşılan Berlusconi, cumhurbaşkanlığı kampanyasını Cumartesi akşamı sonlandırarak geri çekildiğini açıkladı.

Silvio Berlusconi'nin cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkanlar, vergi kaçakçılığı mahkumiyetinden seks skandallarına, parti lideri olması nedeniyle tarafsız bir cumhurbaşkanı olamayacağından bölücü bir figür teşkil ettiğine kadar çok sayıda gerekçe sayıyordu.

- Getty Images
Berlusconi'nin cumhurbaşkanı adaylığı sanatçı Harry Greb'in Terminatör filmine atıfta bulunduğu mural çalışmasına da konu oldu.

Draghi seçilirse hükümet dağılır endişesi

Olası adaylar arasında en fazla şans tanınanlardan biri de şimdiki Başbakan Mario Draghi. Draghi cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soruları haftalardır ısrarla yanıtlamaktan kaçınıyor ancak kulis bilgilerine hakim olanlar bu görevi istediği konusunda görüş birliği içinde.

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı olan Mario Draghi, yaşanan hükümet krizi nedeniyle geçen Şubat ayında cumhurbaşkanı tarafından dışarıdan başbakan olarak atanmıştı.

Draghi halen parlamentodaki partilerin çoğunun dahil olduğu geniş katılımlı koalisyon hükümetine liderlik ediyor.

Uluslararası prestiji ve AB'den gelen pandemi destek fonlarının yönetiminde kilit isim olarak görülmesi nedeniyle Draghi'nin akıbeti yakından izleniyor.

Draghi'nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde koalisyon hükümetinin dağılması ihtimali yeni bir siyasi istikrarsızlık endişesi de yaratıyor.

Parlamenterlerin, hükümet düşer ve erken seçime gidilirse koltuklarını kaybetme korkusuyla Draghi'nin cumhurbaşkanlığına destek vermeme ihtimaline de dikkat çekiliyor.

Mattarella ikinci dönem istemiyor

Cumhurbaşkanlığı yarışında son günlerde öne çıkan isimlerden biri de eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pier Ferdinando Casini.

Eski başbakanlardan Giuliano Amato da olası adaylar arasında sayılıyor.

Cumhurbaşkanlığına bir kadının seçilmesi çağrıları üzerine, Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ile Adalet Bakanı Marta Cartabia'nın adı da ihtimaller arasında anılıyor.

Bir diğer olası senaryo ise mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeniden seçilmesi.

- Getty Images
Mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın görev süresi 3 Şubat'ta sona eriyor.

2015'te cumhurbaşkanı seçilen Mattarella bir dönem daha bu görevde kalması çağrılarını net şekilde reddetti ancak bu senaryo da tamamen ihtimal dışı bırakılmış değil.

İtalya'da 1946'da cumhuriyetin ilan edilmesinden bu yana görev yapan 12 cumhurbaşkanı içinde yalnızca Giorgio Napolitano iki kez bu göreve seçildi.

Ancak Napolitano, 2013'te ikinci dönem için seçilmesinin ardından 7 yıllık görev süresini tamamlamadan 2 yıl önce istifa etti.

Napolitano'nun istifası üzerine yapılan seçimlerde şimdiki Cumhurbaşkanı Mattarella göreve geldi. Mattarella'nın görev süresi 3 Şubat'ta sona erecek.

Pazartesi başlayan seçimlerde günde bir oylama yapılması planlanıyor.

Pandemi nedeniyle salona alınacak delege sayısının kısıtlanması ve Covid pozitif olan delegeler için özel bir sandık kurulması gibi tedbirler alındı.

Pozitif olan delegeler, Temsilciler Meclisi'nin garajında kurulan özel bir sandıkta oy kullanabilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tabiat harikası Akdağ'da kış güzelliği
Tabiat harikası Akdağ'da kış güzelliği
85 yaşındaki Berlusconi hastanede
85 yaşındaki Berlusconi hastanede
Park halindeyken yandı, cansız beden çıktı
Park halindeyken yandı, cansız beden çıktı
Doğunun kayak merkezine akın ettiler!
Doğunun kayak merkezine akın ettiler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.