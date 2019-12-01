"Türkiye ile oynayacağımız için inanılmaz derecede mutluyum. Bir dostluk maçı oynasak daha iyi olurdu ama futbol, futboldur. Yüzde 100'ümüzü sahaya yansıtacağız. Türkiye'nin iyi bir takımı ve iyi genç oyuncuları var. Gruplarında da iyi oynadılar" ifadelerini kullandı.