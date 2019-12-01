01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 Avrupa Şampiyonası'nın dün Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan kura çekimi sonrası İtalyan basını, "Gök mavililer" olarak andıkları milli takımları açısından kuraya olumlu yaklaşırken, Türk Milli Takımı'nın İtalya'da top koşturan oyuncu sayısına işaret edildi.
İtalyan basını, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) gruplarında İtalya'nın eşleştiği Türk Milli Takımı'nın genç bir ekipten kurulu olduğuna ve eleme grubunda sadece üç gol yediğine dikkati çekerek, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ikilisinin defansta adeta duvar ördüğünü yazdı.
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, İtalya'nın eski milli oyuncu Francesco Totti'nin elinden iyi bir kura çekerek, "Ölüm grubu" olarak nitelenen Almanya, Fransa ve Portekiz'in yer aldığı F Grubu'na kıyasla Türkiye, İsviçre ve Galler'in bulunduğu A Grubu'na düştüğünü yazdı.
Türkiye'nin kadro itibarıyla gençleştiği belirtilirken, EURO 2020 Elemeleri'nde sadece 3 gol yediğine işaret edilerek, "Gençleşmiş Türkiye, Fransa'ya yenilmezken (1 galibiyet, 1 beraberlik),eleme grubunda Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'den oluşan 'Türk Duvarı' sayesinde sadece 3 gol yedi." ifadesi kullanıldı.
Gazete, Türk Milli Takımı'nın İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) top koşturan oyuncuları Hakan Çalhanoğlu (Milan),Cengiz Ünder (Roma) ve Merih Demiral'dan (Juventus) "İtalyanlar" olarak bahsederken, daha önce Inter'de forma giyen ve "Veteran" olarak anılan Emre Belözoğlu'nun da İtalyan futbolunu yakından tanıdığı ifade edildi.
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