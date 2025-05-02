İtalya basını yazdı: Juventus, Osimhen'den vazgeçebilir!

Transferde ismi birçok kulüp ile anılan Victor Osimhen için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

İtalya basınından Tuttosport, Nijeryalı yıldızın Juventus'un radarında olduğunu ancak yüksek bonservis bedelinin siyah-beyazlılar için büyük bir sorun olduğunu yazdı.

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Torino ekibinin bu nedenle hedef küçülttüğü ve forvet transferinde farklı isimlere yönelebileceği belirtildi.

75 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle Osimhen'den vazgeçme noktasına gelen Juventus'un gündeminde yer alan diğer isimler ise Atalanta'dan Mateo Retegui, Ipswich Town'dan Liam Delap, Bayer Leverkusen'den Victor Boniface, Leipzig'den Lois Openda, Lyon'dan Georges Mikautadze ve Rennes'den Arnaud Kalimuendo...