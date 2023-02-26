İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Crotone kentine bağlı Steccato di Cutro beldesi açıklarında bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 250 düzensiz göçmeni taşıyan tekne kıyıya yakın bir noktada ortadan ikiye ayrılarak battı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre can kaybının 100'ü geçmesinden endişe ediliyor.

Kurtarılan 80 göçmenden 20'sinin de Crotone kentindeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tanıkların ifadesine göre, balıkçı teknesi 250 civarında kişi taşıyordu.

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Düzensiz göçe yönelik aldığı tedbirlerle gündeme gelen sağ koalisyon hükümetinin Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "İnsan kaçakçıları tarafından yaşamları yarım bırakılan çok sayıdaki insan için derin üzüntü duyuyorum. Sadece 20 metre uzunluğundaki tekneyi olumsuz hava koşullarında 200 kadar kişiyle denize indirmek suçtur." ifadelerini kullandı.

Meloni, ölenlerin üzerinden spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirterek, "Hükümet, göçmen teknelerinin kalkış noktalarından hareket etmelerini, dolayısıyla bu trajedileri önlemeye kararlıdır ve menşe devletlerden en üst düzeyde işbirliği talep ederek bunu yapmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de yaşananın büyük bir trajedi olduğunu, düzensiz göçmen teknelerinin hareket etmesini önlemeye yönelik her türlü girişime devam etmelerinin esas olduğunu belirtti.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.