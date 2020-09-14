İsviçre yerine Kaz Dağları'nı tercih ettiler

İsviçre'de yaşayan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelip, burada büyüyen Serkan Çelik, aynı pastanede çalıştığı Elana Çelik ile evlendi.
DHA'nın haberine göre Serkan Çelik, 5 yıl önce İsviçreli eşi Elana'yı alıp, emekli olduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Tekirdağ'daki anne ve babasını ziyarete gelerek doğal güzelliklerini duydukları Kaz Dağları'na da bir gezi düzenledi.
Gün boyu gezdikleri Kaz Dağları'nı kendilerine anlatıldığından daha güzel bulan ve hayran kalan Serkan ile Elana çifti, yaşamlarının kalan bölümünü bin pınarlı dağın eteklerinde geçirmeye karar verdi.
Türkiye'ye kesin dönüş yapan ve Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesine bağlı Mollahasanlar köyüne yerleşen Serkan ve Elana çifti, satın aldıkları 30 dönüm tarlada tarım yapmaya başladı.
SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRİYORLAR
Çocukları 4 yaşındaki Aylin İnatta ve 3 yaşındaki Attila Kaan ile birlikte Kaz Dağları'nın etiklerinde mutlu bir yaşam süren çift, Karamenderes Nehri kenarındaki 30 dönüm tarlalarında domates, biber ve patates gibi sebzeleri yetiştirirken, zeytin başta olmak üzere çeşitli meyve ağaçları da dikti. Şimdilik kendilerinin ve ailelerinin yiyeceği kadar mahsul yetiştirdiklerini belirten çift, ileride yetiştirdikleri ürünleri pazarlayarak ev ekonomilerine katkı sunmayı hedefliyor. Bunun için de köylülerden ve internet ortamından tarım ile ilgili bilgilerle kendilerini geliştiriyorlar.
İsviçreli Elena Çelik, Kaz Dağları'nı çok beğendiğini ve kendisine aynı zamanda Alp'leri andırdığını söyledi.
Türk insanının çok hoşgörülü ve misafirperver olduğunu belirten Elena Çelik, tarlada çalışmaktan boş kalan zamanlarında bölgede eksikliğini gördüğü hayvan hakları ile ilgili bir oluşum içine girmek istediğini de sözlerine ekledi.
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