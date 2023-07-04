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Devlet politikası olarak dış politikada tarafsız bir tutumu benimseyen İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra tasarlanan Avrupa hava savunma anlaşmasına katılmaya karar verdi.

İsviçre yüzyıllarca süren tarafsızlığına rağmen, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasının ardından tasarlanan "Europe Sky Shield" (Avrupa Hava Kalkanı) anlaşmasına katılma niyetini açıkladı.

Anlaşma şu anda Almanya, Birleşik Krallık, Finlandiya ve İsveç'in de bulunduğu 17 ülkeyi kapsarken, öncelikle füzelerin ve hava savunma silahlarının satın alınmasını koordine etmek için geliştirildi.

İsviçre'de sağcı Halk Partisi de dahil olmak üzere bu girişimin birçok muhalifi var. Muhalefetin görüşü, Avrupa Hava Kalkanı'nın ülkenin geleneksel tarafsızlığını aşındırdığı ve onu potansiyel bir hedef haline getirdiği. Anlaşmaya katılmayı tartışan bir başka tarafsız ülke olan Avusturya'dan da benzer eleştiriler geliyor.

Fotoğraf: AP, AA

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