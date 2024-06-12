İsviçre'de "İsrail olimpiyatlardan men edilsin" talebiyle protesto düzenlendi

Gösteriye katılan İsviçreli Noemie Cochard, AA muhabirine, "Filistin'deki kardeşlerimiz ve annelerimiz ile onların davalarına destek olmak için buraya geldik. İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesini umuyoruz. Filistinlilere bu desteğin gösterilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cochard, Gazze'de bir "soykırım" yaşandığını kaydederek, hep beraber hareket edilmesi halinde İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesi ihtimalinin olduğunu söyledi.