Kendi aracı tarafından üç kez ezildi

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İsviçre haber ajansı ATS'nin polise dayandırdığı habere göre kuzeydoğudaki St Gallen bölgesinde 45 yaşındaki bir kişi, bagajdan bir şey çıkarmak için motoru çalışır haldeyken aracından indi.

Ancak hafif eğimde duran araba kısa süre sonra hızlıca aşağıya doğru kaymaya başladı.

Sürücü önce, yere düşmeden önce aracı durdurmaya çalıştı ve ilk kez ezildi. Ardından otomobil başka bir araca çarptı ve ikinci kez kadının üzerinden geçti. Son olarak ise aynı araba bir kaldırıma çarptı ve geri dönerek üçüncü kez talihsiz kadının üzerinden geçti.

Sürücüsünü 3 kez ezen araba en sonunda bir bariyere çarparak durabildi.

The Guardian, kadının hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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