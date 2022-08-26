İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için kritik toplantı

Son dakika haberi: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için kritik toplantı

HABERTURK.COM / Reuters

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüşmek için, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan yetkililer Helsinki'de bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, "İşbirliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı. Finlandiya ve İsveç Türkiye ile tam dayanışma ve işbirliği sergileyecek, milli güvenliğe yönelik tüm tehditlere karşı tam destek verecek." denildi. Ankara, Stockholm yönetiminin "terörle mücadele ve terör suçlularının iadesi" gibi unsurları içeren protokolü uygulamada yeterince etkin olmadığını düşünüyor ve bu nedenle NATO üyeliği için gerekli Meclis onayının verilmeyebileceği uyarısını yapıyor.

30 NATO üyesinden şu ana kadar 23 ülke, iki ülkenin NATO üyeliğini parlamentoda onayladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası on yıllardır yürüttükleri tarafsızlık politikalarını terk eden İsveç ve Finlandiya, 18 Mayıs’ta NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuştu.

Türkiye, ulusal güvenlik endişelerinin karşılanması halinde süreci veto etmeyeceğini açıklamıştı.

29 HAZİRAN'DA ÜÇLÜ PROTOKOLE İMZA ATILDI NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de girişimleriyle Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yürütülen görüşmeler sonuç vermiş ve taraflar NATO’nun Madrid Zirvesi öncesinde 29 Haziran’da üçlü protokole imza atmıştı. Böylece NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine resmi onay verilmiş ve katılım protokolleri 30 ülke tarafından 5 Temmuz’da imzalanmıştı. Üyelik sürecinin tamamlanması için tüm ülkelerin parlamentolarından onay verilmesi gerekiyor. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.