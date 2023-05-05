Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

İsveç'te terörle mücadelede bir ilk: Terör örgütü PKK/YPG için para toplayan bir kişi yargılanacak

İsveç medyasında yer alan habere göre, ülke tarihinde ilk kez bir kişinin terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamaktan yargılanacağı belirtildi

Giriş: 05.05.2023 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç'te terörle mücadelede bir ilk: Terör örgütü PKK/YPG için para toplayan bir kişi yargılanacak
İsveç'te terörle mücadelede bir ilk
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan bir kişinin "teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçlarından" birkaç hafta içinde yargılanacağı bildirildi.

Devlet radyosu SR'nin haberinde, İsveç tarihinde ilk kez bir kişinin terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamaktan yargılanacağı belirtildi.

SR'ye açıklama yapan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Araştırıldıkça soruşturma derinleşiyor." ifadelerini kullandı.

Şüpheli hakkında birkaç hafta içinde dava açılacağını aktaran Ihrman, "PKK'ya para sağlamak için şantajın, diğer ülkelerde olduğu gibi İsveç'te de yerleşik bir yöntem olduğuna dair kanıtlar ele geçirdik. İsveç'te terör örgütü olarak kabul edilen PKK için para toplamaya çalıştığından şüphelenilen şahıs hakkında birkaç hafta içinde dava açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Olayın ciddi bir suç olarak görülmesi gerektiğini aktaran Ihrman, "Bu davadaki terörü finanse etme girişimi ciddi bir suç olarak görülmelidir çünkü paranın terör saldırılarına gitme riski vardı. PKK, yalnızca 2022'de dünya çapında 54 şiddet eylemiyle ilişkilendirildi. Bu saldırılarda öldürülen çok sayıda sivil var." dedi.

İsveç medyasına göre, ocak ayında gözaltına alınan şüpheli bir restorana girip PKK için para talep ettikten ve silahla ateş ettikten sonra "terör finansmanı ve gasp şüphesiyle" tutuklanmıştı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İsveç yeni terörle mücadele yasasını kabul etti
İsveç yeni terörle mücadele yasasını kabul etti
İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması
İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması
İsveç'ten fırlatılan roket yanlışlıkla Norveç'e düştü
İsveç'ten fırlatılan roket yanlışlıkla Norveç'e düştü
İsveç'ten NATO açıklaması: Karar Türkiye'ye bağlı
İsveç'ten NATO açıklaması: Karar Türkiye'ye bağlı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.