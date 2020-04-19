19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler alınmaya ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında İsveç Prensesi Sofia'nın da bir hastanede gönüllü olarak çalışacağı açıklandı.
3 günlük sağlık eğitimi alan İsveç Prensesi Sofia, koronavirüs ile mücadele etmek için Stockholm’de bir hastanede gönüllü olarak çalışacağı ifade edildi. Prenses doğrudan hastalarla temasta olmayacak.
Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Kendimizi içinde bulduğumuz bu krizde, prenses sağlık çalışanlarının ağır iş yükün hafifletmek amacıyla gönüllü olarak katılıp ve katkıda bulunmak istiyor" denildi.
Sophiahemmet Hastanesi sözcüsü Pia Hultkrantz, prensesin doğrudan hastalarla çalışmayacağını, mutfak işlerinde, dezenfekte işlemlerinde ve temizlikte yardımcı olacağını söyledi
Prens Carl-Philip'le evli İsveç Prensesi Sofia bu hafta onursal başkanı olduğu Sophiahemmet Hastanesi'nde koronavirüs ile mücadele etmek için gönüllü olarak çalışmaya başlayacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşanan hastanede çalışacak olan 35 yaşındaki prenses, 80 kişiyle birlikte çevrimiçi olarak 3 günlük acil sağlık eğitimini tamamlamış.
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