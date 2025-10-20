İsveç Milli Takımı'nda Graham Potter dönemi!
West Ham United'dan ayrılan Graham Potter, İsveç Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
Giriş: 20.10.2025 - 11:39 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:39
İsveç Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Graham Potter getirildi.
İsveç Futbol Federasyonu, Graham Potter ile 2026 Mart ayına kadar geçici süreli bir sözleşme imzaladı.
Sezona West Ham United ile başlayan 50 yaşındaki Graham Potter, Eylül ayında İngiliz ekibinden ayrılmıştı.
