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İsveç'in başkenti Stockholm'deki lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 kişi öldü

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir lunaparkta raydan çıkan hız treni, 1 kişinin ölümüne neden oldu.

Giriş: 25.06.2023 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç'in başkenti Stockholm'deki lunaparkta hız treni raydan çıktı: 1 kişi öldü
Hız treni raydan çıktı: 1 kişi öldü!
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DHA

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan bir lunaparkta hız treni (roller coaster) raydan çıktı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Stockholm'de bulunan Gröna Lund adlı lunaparkta hız treni raydan çıktı. Stockholm Polis Teşkilatı, kazada 7 kişinin yaralandığını, İsveç medyası ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis, yaralılar arasında kadın ve çocukların da olduğunu duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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