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Haberler Dünya İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Dünya haberleri

İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye ve İsveç arasında ipler gerilmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, İsveç yetkililerinin yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesinin ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı.

Giriş: 20.01.2023 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Dünya haberleri
HABERTURK.COM

İsveç'te geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin asılması provokasyonunun ardından Türkiye ile ipleri geren bir olay daha yaşandı.

Habertürk'ün Ankara Bürosu'na göre İsveç yetkilileri, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kuran-ı Kerim yakılması eylemine izin verdi.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"İsveç’te, Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında yarın (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemine izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine, İsveç’in Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılmıştır.

Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki sözkonusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç’in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin “demokratik haklar” kisvesi altında savunulamayacağı vurgulanmıştır.

Ayrıca, keza yarın, PKK iltisaklı çevrelerin Stockholm merkezinde bir gösteri yapacaklarını duyurdukları; terör örgütleri ve yandaşlarının propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname’nin açık ihlali olduğu belirtilmiştir."

Fotoğraf: AA

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