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İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğinin Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu belirtti

İsveç Başbakanı Kristersson, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada kararın Türkiye'ye bağlı olduğunu dile getirdi.

Giriş: 19.04.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğinin Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu belirtti
İsveç'ten NATO açıklaması: Karar Türkiye'ye bağlı
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülke olarak şu anda çok tehlikeli bir durumda olduklarını belirterek, İsveç'in NATO'ya girebilmesinin Türkiye'nin kararına bağlı olduğunu söyledi.

İsveç'in NATO'ya katılım süreci hakkında Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Kristersson, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasına sevindiğini ifade etti.

Kristersson, "NATO'nun içinde olmadığımız için burukluğumuzu da bildirdim. Ülke olarak şu anda çok tehlikeli bir durumda yaşıyoruz, bunun anlaşılmasının zamanı geldi. Artık iş tamamen Türkiye'ye bağlı, Türkiye'nin vereceği karara da son derece saygı duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasını sorumuzca bir hareket olarak görmediklerini belirten Kristersson, "Çünkü 1 Haziran'da yürürlüğe girecek bir terör kanunu var, işte o zaman Türkiye'ye verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız." dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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