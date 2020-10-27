Pazarlardan bulabileceğiniz ve kuzu eti tadında, evde kendiniz pişirebileceğiniz çok lezzetli istiridye mantarı tarifi vereceğim sizlere.
İstiridye Mantarı Malzemeler:
Yarım kilo yıkanmış istiridye mantar
Bir yemek kaşığı tereyağı
3 diş doğranmış sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım demet maydanoz
Bir yemek kaşığı elma sirkesi
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kekik
İstiridye Mantarı Tarifinin Yapılışı:
Ocağın üstünde bir teflon tavanın içine 3 yemek kaşığı zeytinyağını koyalım.
Kızmış yağın içine mantarları koyalım ve kapağını kapatıp suyunu salmasını bekleyelim.
Mantarlar kahverengi rengine dönene kadar pişecek.
Rengi dönmüş mantarların içine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim ve karıştırmaya devam edelim.
Daha sonra tuzu ilave edip karıştırmaya devam edelim.
Bir iki dakika çevirdikten sonra karabiberini ilave edelim.
Sarımsakları da ilave ettikten sonra, kapağı kapatıp 5 dakika ocakta sarımsaklar eriyene kadar pişirelim.
Son aşamada kekik, sirke ve limonu ilave edelim. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra maydanozları üzerine alıp ocağın altını kapatalım.
Afiyet olsun...
Püf Noktası:
İstiridye mantarlarını bol suda iyice yıkayın Ve suyunu salmaması için süzgece alın
Mantarların çok küçük olmayacak şekilde parçalar halinde doğrayın
Yağı az koyun Çünkü mantarlar yağ çekmez Yelken rahatsız olabilirsiniz
Mantarlar suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin
Yanında yoğurtla çok lezzetli olur
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