İstiklal Marşı sözleri: Türkiye'nin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı 10 kıtası ve tarihçesi
İstiklal Marşı, Türkiye'nin bağımsızlığı ve milli ruhu üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Kurtuluş Savaşı'nın zorlu koşullarında yazılan bu marş, milletin işgalcilere karşı verdiği mücadelenin manevi gücü olmuştur. İstiklal Marşı, Türk halkının özgürlüğe olan sarsılmaz inancını, vatan sevgisini ve bağımsızlık arzusunu en güçlü şekilde ifade eder. İstiklal Marşı, aynı zamanda Türk milletinin dış baskılara boyun eğmeyeceği ve kendi kaderini tayin etme iradesini vurgulamaktadır. Her okunduğunda, Türk milletine tarihte kazandığı zaferleri, özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu ve bağımsızlık uğruna verilen mücadeleyi hatırlatır. İşte, İstiklal Marşı ve 10 kıtasının sözleri, tarihçesi, bestecisi ve yazarı...
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İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olarak büyük bir öneme sahiptir. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan bu marş, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği azim, cesaret ve bağımsızlık sevdasını yansıtır. İstiklal Marşı, halkın işgalci güçlere karşı direnişini, bağımsızlık inancını ve milli değerlerini en güçlü şekilde ifade eder. Marş, aynı zamanda vatan sevgisini, milletin birlik ve beraberliğini simgelerken, Türkiye’nin bağımsızlığını ve egemenliğini sonsuza dek koruma kararlılığını da dile getirir. Her Türk vatandaşının gönlünde özel bir yere sahip olan İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin ve milli kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşte, İstiklal Marşı ve 10 kıtasının sözleri, tarihçesi, bestecisi ve yazarı...
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İSTİKLAL MARŞI 10 KITA SÖZLERİ
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
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İSTİKLAL MARŞI SÖZLERİNİN TAMAMI
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
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Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!
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İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN YAZILDI?
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazıldı.
İstiklal Marşı yarışmasına 500 lira ödül verileceği için katılmayan şair, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in ricası ve arkadaşı Hasan Basri Bey'in teşvikiyle kalemi eline aldı ve yazmaya başladı.
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Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de "Milli Marş" olarak kabul edildi. Ersoy, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği kabri, Edirnekapı Şehitliği'nde bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında "2018 Yılı Vefa Ödülü"ne layık görülen Akif, "vatan şairi" ve "milli şair" olarak da Türk insanının kalbindeki yerini koruyor.
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İSTİKLAL MARŞI KİM TARAFINDAN KAÇ YILINDA BESTELENDİ?
Keman virtüözü, ilk senfonik orkestranın kurucularından ve ilk orkestra şeflerinden Osman Zeki Üngör, İstiklal Marşı'nın bestesicidir.
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Osman Zeki Üngör, İstiklal Marşı'nın besteleniş hikayesini şöyle anlatmıştı:
"İstiklal Savaşı'nın devam ettiği sıralarda ben, Muzıka-yi Humayun muallimi idim. Yani doğrudan doğruya Saray'a ve Vahdettin'e bağlıydık. Bando, fasıl takımı ve orkestra benim emrimde idi. Şişli'de Uğurlu Han'ın 4 numarasında oturuyordum. Kurtuluş ordusu süvarilerinin İzmir'e girdiklerinden iki veya üç gün sonra evimde, Talim-Terbiye Heyeti azası ve terbiye mütehassısı dostum Haydar merhumla oturuyorduk. Kapı çalındı. İlkokul öğretmeni İhsan merhum geldi. Büyük bir heyecan içinde, süvarilerin İzmir'e girişlerini anlatmaya başladı. Hepimiz coşmuştuk. Hemen kalkıp piyano başına geçtim ve derhal içimde doğan parçayı çalmaya koyuldum.
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İlk etapta marşın giriş kısmındaki akoru oluşturdum. Bu şekilde iki, üç mezür yaptım. Arkadaşlarım, 'Aman, bu çok güzel bir şey olacak.' dedi. Bunun üzerine İhsan'a İzmir'in kurtuluşunu ve büyük zaferi bütün teferruatı ile anlatmasını rica ettim. O anlattı, ben çaldım. Böylece kısa zamanda eserin taslağı ortaya çıktı. Ertesi gün de çalıştım. İki gün sonra beste bitti. Götürüp arkadaşlara gösterdim. Çok beğendiler. Bunun üzerine bu müziği Milli Marş olarak takdime karar verdim."
Emekliye 1934'te ayrılan besteci, 28 Şubat 1958'de İstanbul'da vefat etti. Cenaze töreninde özel izinle İstiklal Marşı çalınan Üngör'den önce bu izin sadece Mehmet Akif Ersoy için verilmişti.
Üngör'ün başlıca eserleri, "İstiklal Marşı", "İlim Marşı", "Azmü Ümit Marşı", "Töre Marşı", "Türk Çocukları" ve "Cumhuriyet Marşı" oldu.
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